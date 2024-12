Politiek afscheid van burgemeester Marc Vanden Bussche: “Met de geboorte van mijn kleinzoon is de cirkel rond”

Na een politieke carrière van meer dan 40 jaar en bijna 30 jaar als burgemeester, hangt de sjerp niet langer om de schouders van Marc Vanden Bussche (74). “Als burgemeester kun je kort op de bal spelen, het resultaat van wat je realiseert is letterlijk zichtbaar op straat.”

Marc Vanden Bussche (74) werd geboren in Diksmuide als vierde in een gezin met zeven kinderen. “Mijn vader Karel begon als advocaat in Diksmuide, maar werd in 1959 notaris in Alveringem, en schopte het later tot de allereerste notaris in Koksijde. Na het college in De Panne en Veurne ging ik rechten studeren aan de UGent, in het revolutionaire jaar 1968. Daarna studeerde ik notariaat aan de VUB en behaalde een licentie Europees Recht. Aan de Britse universiteit van Exeter behaalde ik mijn masterdiploma International Law. Ik liep stage bij mijn vader en nam in 1982 zijn notariaat over”, blikt Vanden Bussche terug.

Periode van opbouw

Het was Vanden Bussches goede vriend en medestudent Jan Loones die hem over de politieke streep trok. “Jan vroeg me om samen met de Lijst Vernieuwing mee te doen aan de verkiezingen. Die lijst had niets met andere partijen te maken. Onze slogan luidde: Rood, blauw of groen, ons is het enkel om de gemeente te doen. Na de verkiezingen in 1982 werd ik gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen. Het waren onze gloriejaren in de oppositie. Dat kwam me eigenlijk goed uit, want zo kon ik me ook concentreren op de uitbouw van het notariaat. Intussen kwam Jan Loones op met de lijst D88, en ik volgde. We konden ons zetelaantal quasi verdubbelen, maar toch resulteerde dit niet in een meerderheid. Ik stelde Jan Loones voor als burgemeester, maar dat mislukte, door overloperij. Om onze politieke slagkracht te verruimen stapte ik over naar de liberale PVV, later VLD. Jan Loones profileerde zich richting Volksunie. We maakten de afspraak dat de sterkste partij de burgemeester zou leveren. VLD behaalde acht zetels, VU vijf, op een totaal van 25 zetels. Zo werd ik in 1995 burgemeester, en samen met de socialisten hadden we een meerderheid, waarbij Jan eerste schepen werd. Dat was de periode van de absolute opbouw van Koksijde, waarin jarenlang niet werd geïnvesteerd. In al die decennia konden we mooie projecten realiseren. Het casino, de bib, het nieuwe gemeentehuis, Golf Ter Hille, om er enkele te noemen. Koksijde onderging de metamorfose van een slapende gemeente naar een aantrekkelijke gemeente met stadsallures. Ons team speelde een voortrekkersrol op vlak van sport, cultuur,… en ja, we hebben veel schulden gemaakt. Maar altijd hebben we voor ogen gehouden dat we nooit zouden raken aan de 0% gemeentebelasting! Koksijde is voor mij het kleine Monaco in België. Dat is me niet altijd in dank afgenomen, en ook de tweedeverblijvers voelden zich bekocht. De verstandhouding met bepaalde Vlaamse agentschappen was ook niet optimaal, zoals met het Agentschap Natuur en Bos of de recente zware overtreding van Fedasil die van weinig respect voor de burgers getuigt!”

Pers en (sociale) media

“Ik heb de hele evolutie meegemaakt van politici die afhangen van de pers en de sociale media die de waan van de dag creëren. Vroeger was er op dat vlak minder stress, maar dat veranderde geleidelijk aan met de komst van de fax, het internet… Mijn goede secretaresse Daisy heeft me daarvoor altijd prima afgeschermd, want zij verdeelde de post en de mails. Dat herinnert me aan een anekdote toen mijn dochtertje Louise een keer mee was en zei: Papa is hier wel de baas, maar hij deelt alle post uit en houdt helemaal niks voor zichzelf.”

Symbolisch afscheid

“Ik ben dankbaar dat ik al die jaren een van de mooiste topfuncties heb mogen uitoefenen. Je kunt kort op de bal spelen, het resultaat van wat je realiseert is letterlijk zichtbaar op straat. Je schrijft mee een stukje geschiedenis van je gemeente. Het was een zegen dat ik dit mocht doen. Ik heb al zo dikwijls afscheid moeten nemen van vele medewerkers, nu is het mijn beurt. Ik was onder de indruk van de speciale editie van Tij-Dingen met een verslag van de voorbije 30 jaar. Bij het afscheidsontbijt met 500 medewerkers kreeg iedereen doopsuiker, in naam van mijn zoon Simon die net vader is geworden van mijn kleinzoon Philip. Dit heeft voor mij een symbolische betekenis, want Simon werd geboren toen ik burgemeester werd in 1996. Zo is voor mij de cirkel rond! Hierbij wil ik ook mijn echtgenote Griet bedanken, die pas 23 jaar was toen ze First Lady werd, en die al die jaren aan mijn zijde heeft gestaan.”

Burgervader en auteur

Marc Vanden Bussche bracht onlangs een nieuw boek uit: De Nieuwe Orde aan de Westkust tijdens de Duitse bezetting in WO II. Met dat boek trekt hij nu op ‘tournee’, want de oorlogsgeschiedenis in onze contreien interesseert hem mateloos. “Ik zal zeker niet in een zwart gat vallen, want ik wil nog een nieuw boek schrijven. Daarin zal ik onder meer de geschiedenis onder de loep nemen van intrigerende figuren zoals de West-Vlaamse oorlogsgouverneur Michiel Bulckaert, die ook bevriend was met politicus Joris Van Severen, de stichter van Verdinaso”, besluit hij.