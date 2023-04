Politie neemt extra maatregelen richting beladen gemeenteraad in Knokke

De gemeenteraad van Knokke-Heist wordt vanavond, donderdag, verplaatst naar het voetbalstadion. Het belooft dan ook een beladen avond te worden in de gemeente, met een beslissing in het schooldossier dat al maanden discussie en ophef veroorzaakt — óók binnen de politieke meerderheid. De politie zal van de partij zijn, want ook nu zal er geprotesteerd worden.

Enkele coryfeeën van de Knokke-Heistse politiek — onder wie oud-burgemeester Manu Desutter — riepen vorige week nog op om het fel bekritiseerde plan om het gemeentelijk onderwijs aan het Gemeenschapsonderwijs over te dragen in te trekken. Eerder deed oppositiepartij N-VA al hetzelfde. En zo gaat het al maandenlang, ondertussen zelfs al bijna anderhalf jaar. Maar ondanks alle protestacties en tegenwind, staat het dossier donderdagavond toch op de agenda van de gemeenteraad in Knokke-Heist.

Veiligheidsmaatregelen

Een bewogen avond wordt alleszins verwacht. De schoolraad kondigde al aan dat ze voor aanvang van de gemeenteraad opnieuw protest zullen voeren. Hoeveel volk daarop afkomt, is moeilijk te voorspellen. Tijdens een van de vorige protestacties vorig jaar daagden 500 actievoerders op. Om alles vlotter te laten verlopen, werd beslist om de gemeenteraad te laten doorgaan in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. De politie zal aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen en alles op een serene manier te laten verlopen. Ze nemen daarvoor ook enkele specifieke maatregelen, al willen ze daar op voorhand niets over kwijt. (MM)