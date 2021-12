Politie doet controles op e-steps, al staat wetgeving nog niet op punt

Ook in Roeselare winnen de e-steps aan populariteit. De politie zal dit opvolgen en handhaven als er onveilige situaties ontstaan. Zo mag een step die sneller gaat dan 6 per uur niet op het voetpad en moet er in dat geval ook verlichting voorzien worden.

“Onze stad kent net als alle andere steden in Vlaanderen een stijgend gebruik van de e-steps”, stelt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vast. “Door de grote wendbaarheid van deze e-steps maar ook door de relatief hoge snelheid die deze kunnen ontwikkelen ontstaan er heel wat nieuwe – gevaarlijk – verkeerssituaties. Daarnaast zijn er heel wat gebruikers die zowel de openbare weg gebruiken als het voetpad. Men mag op het voetpad rijden met een elektrische step mits u dezelfde regels als de voetgangers volgt. Als je sneller rijdt, wordt je aanzien als een fietsers.”

“In de praktijk zien we echter dat velen zich niet aan die regels houden. Met heel wat gevaarlijke situaties tot gevolg voor de zwakste weggebruiker. Naar aanleiding van de poging tot introduceren van de deelstep in onze stad evalueerde men reeds dat de snelheid van deze (25 km/u) veel te hoog was. Ook zie je dat gebruikers met twee op een step rijden en veelal dat ze weinig of zeer zwak verlicht zijn in deze donkere winterdagen. Mijn vraag is hoe de stad deze problemen wil aanpakken?”

Wegcode

Schepen Griet Coppé (CD&V): “Het project dat we zelf hadden met deelsteps in het verleden werd al snel stopgezet door de organisator zelf, er verdwenen meerdere steps. Een step moet op het voetpad, maar mag dan maximum 6 per uur gaan. Indien sneller moet je op de weg verder gaan. We volgen daarbij de wegcode. Als de overheid extra regels vraagt, volgen we die. Een step die sneller rijdt dan 6 km per uur en de politie kan dat vaststellen, dan zal de politie dit handhaven en naar de rijbaan verwijzen. Als dat het geval is, moeten ze ook zorgen voor voldoende verlichting. Als dat niet het geval is, wordt er geverbaliseerd, net zoals bij fietsers die niet in orde zijn. Wanneer men met twee op een step staat, is er een wetsvoorstel in de maak om dat te verbieden. Als de politie dit ziet, manen ze aan om alleen verder te gaan.”