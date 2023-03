Poelkapelle krijgt skatepark van 100.000 euro achter de boltra

Tegen het einde van het jaar moet er een skatepark van 100.000 euro komen achter het dorpshuis in Poelkapelle. De gemeenteraad keurde maandag het bestek goed, al was er wel kritiek van CD&V. “Het is een gemiste kans om te tonen dat je ook zuinig kan omspringen met de centen”, aldus Eddy Vanacker (CD&V).

Volgens schepen van Jeugd Peter Vantomme (N-VA) vroegen jongeren al een tijdje naar een skatepark. “Vandaar dat we dit opgenomen hebben in het meerjarenplan”, aldus Vantomme. “De uitgave wordt geraamd op 100.000 euro. Naast de aanleg van het skatepark omvat de opdracht het ontwerpen ervan. Op 11 februari was er een participatiemoment voor geïnteresseerde jongeren. Er waren ook afgevaardigden van KSA-Chiro Poelkapelle, de BKO en de schoolraad. We zouden deze week nog kunnen aanbesteden en we hopen dat het uitgevoerd kan worden tegen het einde van het jaar.”

Geen zitbanken

De keuze van de locatie viel op de zone achter het dorpshuis en de boltra in Poelkapelle. “Dat is in de omgeving van de Nieuwplaats, waar ook de school en het ontmoetingscentrum zijn. Dat is een oppervlakte van ongeveer 410 m²”, lichtte Vantomme toe. “De skaters mochten ook een lijst samenstellen met obstakels die ze wensen in het skatepark. Het gaat onder meer om een ledge met een rail, een verhoogd plateau en een trap die zowel kan dienen als skate-element als als zitelement. Ze zijn geen vragende partij om zitbanken te plaatsen om hangjongeren te vermijden.”

Klimaat

Eddy Vanacker (CD&V) zei dat er al gesprekken opgestart waren toen hij nog schepen van Jeugd was. “Toen werd er eigenlijk nooit echt naar skatepark gevraagd, ze vroegen gewoon losse elementen”, zei Vanacker. “Ik vind het een gemiste kans om te tonen dat je ook zuinig kan omspringen met de centen. Ook de timing baart ons zorgen. Zal het niet in de weg liggen voor de werken aan de school? Ook het klimaat is aan de orde, want het gaat toch weer om 410 m² die je verhardt, terwijl vorige gemeenteraad gerapporteerd werd dat nog maar 54 m² is onthard. Als de doelstelling is om voor iedere inwoner 1 m² ontharden dan zit je alweer met een grote achterstand.”

Ontharding

“Wat voorligt is een vloeiende betonnen constructie zonder losse elementen”, antwoordde Peter Vantomme. “Het zal niet in de weg staan voor de werken aan de school. De school wordt gebouwd ernaast en de scheidingsmuur blijft staan als grens tussen de school en het skatepark. Wat ontharding betreft moet je er rekening mee houden dat bij ieder bouwproject dat nu aangevraagd wordt, enkel de noodzakelijke verharding wordt toegestaan. Bijvoorbeeld bij de heraanleg van de Gistelhofstraat worden de parkeerplaatsen waterdoorlatend. In dit project was dat niet mogelijk.”