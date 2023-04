Plein aan Sint-Elisabethkerk wordt vernoemd naar Bert Dewilde, stichter van het Vlasmuseum

Maandag werd op de gemeenteraad het voorstel om het plein aan de Sint-Elisabethkerk om te dopen tot het Bert Dewildeplein eenparig goedgekeurd.

Naar aanleiding van de opwaardering rond de kerk in de Sint-Elisabethwijk waarbij de zitbanken werden vernieuwd, de gascabine werd geschilderd, een petanqueveld werd aangelegd en de oude urinoir werd weggehaald, diende 67-jarige Frank Vierstraete (gewezen uitbater van café De Klokke en lid van Team Burgemeester) een aanvraag in om het plein te vernoemen naar het Bert Dewildeplein. “Die man heeft als cultureel ambassadeur veel betekend voor Kortrijk en verdient een postuum eerbetoon.”

Bert Dewilde, geboren in de vlasgemeente Bissegem op 18 februari 1925, was cultureel adviseur van de stad Kortrijk, auteur van verschillende historische en toeristische publicaties, oprichter van het Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum in Kortrijk en medeoprichter van de Sinksenfeesten. Daarnaast was hij leraar aan het Vrij Technisch Instituut en aan het Sint-Jozefsinstituut. Hij overleed kort na zijn 95ste verjaardag in AZ Groeninge. “Ik kende Bert goed. Hij woonde wat verder in de Devaerelaan. Zijn dochter Inge is getrouwd met mijn neef Jean-Paul. Hij droeg Kortrijk in zijn hart, zonder Bert Dewilde was er geen Texture. Ik vond het belangrijk om iets terug te geven. Ik contacteerde zijn familie met het idee en ze waren meteen enthousiast.” Aangezien er geen huizen staan op het plein en een adreswijziging dus niet hoeft, had de straatnaamcommissie geen bezwaar. “Zijn vrouw Jo Vanneste leeft nog. Ik hoop dat ze dit eerbetoon nog ten volle kan beseffen. De volgende stap is een klein monument – die iets te maken heeft met vlas – op de hoek van het plein met de Senator Bossuytstraat en de Burgemeester Danneelstraat. Op vraag van de familie zullen we daar waarschijnlijk een plakkaat met QR-code plaatsen zodat mensen het verhaal van Bert kunnen ontdekken.”