Plannen klaar voor ombouw politiekantoor tot noodwoningen in Oostvleteren

Tijdens de gemeenteraad van donderdagavond kwamen architect Stefaan Lepla en aannemer Hans Catteeu toelichten hoe ze de verbouwingen van het voormalige politiegebouw van Oostvleteren tot noodwoningen zullen aanpakken.

Om in een ruimer en meer divers eigen aanbod voor noodopvang te voorzien (opvang van mensen wiens huis door brand getroffen werd, vluchtelingen enz., red.) kocht de gemeente het voormalig lokaal commissariaat in de Woestenstraat 19 aan. De opdracht tot verbouwingen werd, na diverse aanbestedingen, toegewezen aan architect Lepla en aannemer Catteeu.

“In het pand kunnen vier wooneenheden gerealiseerd worden. Beneden vooraan komt er een gezinswoning met drie slaapkamers, een living, keuken, gemeenschappelijke gang, en een kelder waar de ketel voor de centrale verwarming komt. Beneden achteraan is er een woongelegenheid met twee slaapkamers voorzien. Op de bovenverdieping komen er een woongelegenheid met twee slaapkamers en een studio met één slaapkamer”, aldus de architect.

Eind 2024

De inkom vooraan verhuist naar de achterkant, in de aanbouw. Er wordt niets afgebroken, alle verbouwingen gebeuren in het bestaand gebouw. De voormalige cellen worden omgebouwd tot een badkamer en berging. Er komt een nieuwe buitentrap en een hellend vlak. De werken moeten, in het kader van de subsidiëring, klaar zijn tegen eind 2024. Het geheel wordt geraamd op 1.500 euro/m2.

“De raming van de werken komt in het totaal op 610.384 euro”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Hiervoor krijgen we een subsidie van 341.000 euro. Voor de rest kunnen we ook nog de 200.000 euro, die voorzien was voor het project ‘Toontjeshuizen’ gebruiken. De gemeente had dat bedrag voorzien voor de aankoop van de grond, maar initiatiefnemer De Lovie liet weten af te zien van het project, wegens gebrek aan belangstelling”, aldus nog de burgemeester.

Psilon

De bestaansduur van Psilon (Intergemeentelijk crematorium, red.) moest verlengd worden. Deze intergemeentelijke vereniging bestaat bijna 18 jaar, en wordt door de 22 gemeentelijke vennoten verlengd voor een periode van 18 jaar. “In 2021 waren er in het crematorium ‘Uitzicht’ 4.468 crematies, waarvan 19 van mensen uit Vleteren. Bij vier op de vijf overlijdens in onze regio kiest men voor crematie als afscheidsvorm. 22 lokale besturen uit deze regio hebben geopteerd om hun gemeentelijke opdracht voor het organiseren van crematiediensten solidair vorm te geven binnen een intergemeentelijke samenwerking. Schepen Gerda Goubeir (LVP) werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de gemeente”, zei de burgemeester.

Op 1 juli 2023 zal de nieuwe woonmaatschappij voor het werkingsgebied Midwest-West gevormd worden. Vleteren maakt hiervan deel uit. Overeenkomstig de ontwerpstatuten van de nieuwe woonmaatschappij werd vastgesteld dat voor Vleteren er één bestuursmandaat wordt voorbehouden in de raad van bestuur van deze woonmaatschappij. De gemeenteraad werd verzocht twee kandidaturen voor te dragen. Schepen Marnick Lauwers (LVP) wordt eerste vertegenwoordiger, Ria Vanler Berghe (LVP) wordt tweede vertegenwoordiger.

Verkoop grond

De Provincie West-Vlaanderen diende een project in in het kader van de Blue deal. Dit project willen ze op drie percelen uitwerken, waarvan één perceel van de gemeente Vleteren is. Het gaat om een perceel van 7.798 m2, gelegen in Voormezele, maar wel eigendom van de gemeente Vleteren. Er was al eerder een principieel akkoord van het schepencollege, mits ook akkoord van de pachter. De pachter tekende de uittredingsvergoeding af. De akte voor deze aankoop en alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de provincie. De verwerving door de Provincie gebeurt om reden van openbaar nut, met name voor waterbuffering en zuivering van de Bollaertbeek. De verkoop van dit perceel aan de provincie voor een prijs van 54.586 euro (7 euro/m²) werd goedgekeurd. Raadslid Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) merkte op dat er weer landbouwgrond verdwijnt voor openbaar nut.

In de Krombekestraat wordt een klein strookje grond (17,09 m2) verkocht aan een particulier voor 854,5 euro. In Huize Fortuna staat momenteel nog slechts één appartement leeg. De volgende gemeenteraad heeft plaats op woensdag 26 april. (AHP)