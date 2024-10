Pieter Jan Delbeke (CD&V Lendelede 2030) is nieuw in de gemeenteraad van Lendelede: “Mijn interesse gaat naar landbouw en mobiliteit”

Pieter Jan Delbeke (41) is de man van Jolien Callewaert en de papa van Jerome (8), Odette (7) en Giselle (5). Hij is industrieel ingenieur landbouw en werkt bij de Boerenbond als consulent klimaat en technologie. Daarnaast is hij nog landbouwer in bijberoep. “Ik koos om op de lijst van CD&V Lendelede 2030 te staan omdat ik mij onder andere kan vinden in het gevoerde beleid van het huidige bestuur. Ik behaalde nu 575 voorkeurstemmen en ben heel tevreden over het resultaat van onze partij. Als één ploeg voerden we een constructieve campagne en wonnen we zelfs één extra zetel. Ik weet nog niet welke mandaten ik toegewezen zal krijgen, maar mijn interesse gaat naar landbouw, mobiliteit en verenigingsleven.”