Pientere suggesties tijdens kindergemeenteraad: van verplichte fietshelm tot workshop graffiti

Op vrijdag 24 november kwam de kindergemeenteraad samen in het gemeentehuis. Zestien zestien 11- en 12-jarigen uit de basisscholen van Alveringem, Stavele en Leisele namen eraan deel. Er werden enkele pientere suggesties gedaan, de ene al meer realistisch dan de andere. Twee grote thema’s kwamen naar voren: verkeersveiligheid enerzijds – de fietshelm verplichten, automobilisten sensibiliseren om verstandig te rijden en voldoende zichtbaarheid in de donkere dagen – en leuke activiteiten voor kinderen anderzijds. Lorenzo vroeg in Stavele om voetbalgoals te plaatsen, Rune uit Hoogstade vraagt een fietsparcours, klimparcours en een wielerwedstrijd voor kinderen in zijn dorp en Luca zou graag hebben dat er in Leisele een workshop graffiti wordt georganiseerd. Simon Tertooy van de dienst Mens & Vrije Tijd noteerde wat er leeft bij de kinderen en gaf mee dat de suggesties verwerkt worden tegen de volgende kindergemeenteraad. (AB/foto AB)