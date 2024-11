Philippe Mingels (Groen) is na 24 jaar geen raadslid meer: “Voor toekomst van de groep”

Verrassend nieuws bij Groen in Menen. Philippe Mingels verzaakt aan zijn mandaat als gemeenteraadslid in de nieuwe gemeenteraad vanaf begin december. “Hiermee sluit ik na 24 jaar een hoofdstuk, als het gezicht en de woordvoerder van Groen Menen, af”, zegt Philippe. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verloor Groen een van de twee zetels. Jan Verbrugghe wordt de nog enige vertegenwoordiger van Groen.

Op verkiezingszondag behaalde Philippe Mingels 259 voorkeurstemmen. Op woensdag 20 november komt hij naar zijn laatste gemeenteraad. De lokale politiek verliest alvast een kleurrijk figuur. Mingels deed de afgelopen jaren heel wat tussenkomsten op de gemeenteraad, heeft de gave van het woord en spreekt door zijn jarenlange ervaring met kennis van zaken.

Zetel

“We hadden twee zetels en vallen dus terug op één maar ik kan dat niet als mijn mandaat of mijn zetel beschouwen”, verklaart Philippe zijn beslissing. “We moeten aan de toekomst van de groep denken. Jan Verbrugghe zit in de gemeenteraad naast mij en doet dat ook heel goed doet. Het zou idioot zijn vanuit het perspectief van de toekomst van de groep om te blijven zitten en Jan naar huis te sturen.”

De lokale afdeling van Groen zal alvast nog een beroep kunnen doen op Philippe die werkt voor de gemeente Heuvelland. “Ik ga me niet opdringen, maar ze weten me wonen”, zegt hij. “Ik had eerder al bekendgemaakt dat ik de laatste keer lijsttrekker zou zijn en de volgende verkiezingen graag lijstduwer wilde zijn.”

Bestuurswissel

“Ik zie geen reden om afstand te nemen van de lokale werking maar wil ook niet de schoonmoeder zijn. Na elke gemeenteraadsverkiezing is er ook een verkiezing van een nieuw bestuur. Die mensen moeten bepalen hoe de toekomst er uit zal zien. Als ze mijn advies willen ben ik beschikbaar.”

“Ik ga me niet opdringen, maar ze weten me wonen.”

Dat er weer een bestuurswissel komt en dat N-VA naar de oppositie verhuist, is voor Philippe geen verrassing. “Het heeft vooral te maken met de manier waarop N-VA campagne heeft gemaakt”, klinkt het. “We gaan het betalend parkeren afschaffen, hoorde ik hen zeggen. Dat is puur populistisch, dat gelooft niemand.”