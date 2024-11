Philippe Deleu (Vooruit) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “We zijn er om elkaar te helpen: dat is mijn inzet”

In de legislatuur 2012-2019 was Philippe Deleu voor N-VA eerst gemeenteraadsvoorzitter en dan nog drie jaar schepen. Nu is hij terug van weggeweest bij Vooruit. “We zijn er om elkaar te helpen, dat is mijn inzet voor de volgende zes jaar. Wie vragen heeft, is altijd welkom om me te contacteren. Met Vooruit hebben we een positieve campagne gevoerd en zelf ben ik bijzonder aangenaam verrast door mijn 488 voorkeurstemmen. Ik ben dankbaar voor de kans die de inwoners van onze mooie stad me opnieuw schenken. Mijn interesse is gebleven voor de domeinen die ik vroeger als schepen mocht behartigen: onder andere toerisme, leefmilieu en landbouw. Ook samenwerking met Wervicq-Sud staat hoog op de agenda.”