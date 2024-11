Philip Pauwels (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Graag verbinding tussen politiek en ondernemen”

Philip Pauwels (59) behaalde 654 stemmen. Hij is getrouwd met An Maes, met wie hij in de Hillestraat woont. Ze hebben drie zonen: Simon (30), Lucas (28) en Louis (24). Philip is verzekeringsmakelaar en Crelan-agent in het zakenkantoor Q&O Pauwels op de hoek van de Vredelaan met de Langepijpestraat. Ook is hij CEO van vastgoedinvesteerder Alirec.

“Ik zou graag de verbinding zijn tussen de politiek en het ondernemen. Ik vind dat heel belangrijk. Een ondernemende stad is een bloeiende stad. Torhout bezit alle troeven om te schitteren: het onderwijs, de zorg, de natuur en… de ondernemingen. Elk van de genoemde troeven fungeert als pijler voor onze lokale samenleving. Ik wil ze helpen uitdragen.”