Philip Ghekiere volgt Sandra De Leeuw-Goussey op als schepen voor Open Vld: “De bevoegdheden die ik wilde”

Philip Ghekiere (Open Vld) legde tijdens de jongste gemeenteraad de eed af als nieuwe schepen van Deerlijk. Hij volgt partijgenote Sandra De Leeuw-Goussey op, die deze functie waarnam tijdens de eerste drie jaar van de huidige legislatuur en nu een stapje opzij zet. Haar werk als schepen viel steeds moeilijker te combineren met haar andere professionele bezigheden.

Philip Ghekiere (56), echtgenoot van Mieke Coucke en vader van Florence (28), Louis (24) en Marie (21), woont met zijn familie in de Sint-Rochusweg, maar is afkomstig van de buurgemeente Beveren-Leie, waar hij ook de lagere school volgde. Na zes jaar Latijn-Grieks bij de Paters Oblaten in Waregem en 1 jaar rechten aan de UGent studeerde hij marketing aan het Hoger Handels- en Taleninstituut (Hantal) in Kortrijk.

“Na tien maanden legerdienst bij de Zeemacht in Brugge – ik leerde er als onderofficier nog huidig burgemeester van Harelbeke Alain Top marcheren – begon in september 1987 het echte werk bij Bekaert Textiles in Waregem”, start Philip zijn verhaal. “Het was een traditie in het bedrijf dat de verkopers moesten weten waarover ze praatten en ook ik ontsnapte er niet aan. Vier avonden per week ging het gedurende twee jaar richting PTI in Kortrijk voor een opleiding textiel. ‘Straffe toebak’ voor een leek, maar we hebben het overleefd…”, blikt Philip terug.

“Gedurende 18 jaar was ik er actief in sales. De zakenreizen volgden elkaar in sneltempo op. Australië, de Baltische staten, de Maghreblanden, Zuid-Afrika en Scandinavië waren mijn werkterrein. Het Zweedse Ikea en Deense Tempur waren klanten. Ik heb hun groei van klein bedrijf naar multinational van dichtbij meegemaakt. Vanaf 2005 werkte ik aan de marketing van het merk Bekaert Textiles: design, innovatie, duurzaamheid… Toen er vorig jaar een nieuw managementteam kwam, bleek er niet langer plaats voor mij en nog een rist kaderleden. Begin januari 2021 ben ik op zelfstandige basis gestart met als belangrijkste klant een Zwitsers bedrijf dat actief is in textielscheikunde.”

Deerlijk is een droomlocatie om op te groeien, te werken en te wonen. Die positie wil ik versterken

Philip Ghekiere was altijd sterk geïnteresseerd in politiek. Hij had even een lidkaart van de partij Vivant en werd in 2007 lid van Open Vld. “Onder impuls van Bert Schelfhout ben ik me echt gaan engageren. De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 waren een succes voor onze partij want we sleepten drie zitjes in de wacht. Ik was vierde verkozene, viel nipt uit de boot maar was toch 2 jaar OCMW-raadslid. In 2014 ben ik voorzitter geworden van Open Vld Deerlijk. Ik stak veel energie in de voorbereiding van de verkiezingen van 2018, en behaalde er een onverhoopt resultaat. Zes verkozenen in de gemeenteraad en drie schepenen in de huidige coalitie met CD&V. Het was een ware aardschok in Deerlijk.”

Schepen

“Toen partijgenote Sandra besliste om een stapje opzij te zetten, hebben we met de partij naar een oplossing gezocht en ben ik naar voor geschoven als opvolger voor het schepenambt. Ik zie het helemaal zitten. Ik ben verantwoordelijk voor personeel, financiën, lokale economie en organisatiebeheersing. Dat zijn precies de bevoegdheden die ik zelf zou kiezen. De gemeentefinanciën zijn gezond. Verantwoord investeren is de basisdoelstelling van de huidige coalitie. De grote lijnen van het beleid liggen vast in een dynamisch meerjarenplan, dat bij de voorstelling door alle politieke fracties werd goedgekeurd. Een duidelijk bewijs dat het snor zit met onze langetermijnvisie.”

“Ik stel vast dat het niveau van het personeel op peil is, maar dat er wel nog wat werk aan de winkel is. Onze city marketeer heeft veel werk gestoken in de nieuwe huisstijl van de gemeente. Het resultaat is schitterend. Nu moet ons masterplan vorm krijgen. Aandacht voor de horeca, de winkels en de vele mooie bedrijven die onze gemeente rijk is. Deerlijk is de best denkbare plek om op te groeien, te werken, te wonen, te shoppen, te ondernemen en je vrije tijd door te brengen. Die positie willen we behouden en versterken. Daar wil ik maar al te graag mijn steentje aan bijdragen.”

Geëngageerd

Philip Ghekiere is altijd heel actief geweest in het socioculturele leven in Deerlijk. Hij was als covoorzitter van het oudercomité van dichtbij betrokken bij de realisatie van de samenwerking tussen De Berk en De Beuk en was na dat engagement actief bestuurslid van TC Gaverkasteel. “Ik sla nog wel eens een balletje tijdens de zomermaanden, maar verkeer nu meer in een loopperiode. Ik probeer twee keer per week aan de conditie te werken op de loopband bij Jims Fitness in Kortrijk. Ik volg de lokale, nationale en internationale activiteit op de voet, hou van een goed boek, ben al jarenlang muziekfanaat in hart en nieren en kan tijdens het weekend volledig tot rust komen met werken in de tuin”, rondt Philip Ghekiere af. (DRD)