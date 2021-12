Philip Ghekiere legt eed af als nieuwe schepen

Philip Ghekiere (Open VLD) legde tijdens de jongste gemeenteraad de eed af als nieuwe schepen van Deerlijk. Hij volgt partijgenote Sandra De Leeuw-Goussey op die deze functie waarnam tijdens de eerste drie jaar van de huidige legislatuur.

Sandra De Leeuw-Goussey zette een stapje opzij omdat het werk als schepen steeds moeilijker viel te combineren met het runnen van een groeiend bankkantoor en de organisatie van haar zwemklasjes, een passie waar ze enorm veel voldoening uit haalt.

Gemeenteraadslid

Haar engagement voor het blauwe team en Deerlijk blijft. Ze wil alle dossiers verder opvolgen in de gemeenteraad.

“Ik kijk er heel erg naar uit om mij als schepen in te zetten voor Deerlijk”, stelt kersvers schepen Philip Ghekiere.

“Na 13 jaar intense betrokkenheid bij De Berk en De Beuk – hij was samen met Dirk Hanssens voorzitter van het oudercomité – en een ongeveer even lange periode in de lokale politiek, is dit een mooie kans om vanop de eerste rij en als deel van een topteam te zorgen voor continuïteit en vooruitgang.”

Bevoegdheden

“Deerlijk is de best denkbare plek om op te groeien, te werken, te wonen, te shoppen, te ondernemen en je vrije tijd door te brengen. Die positie willen we behouden en versterken.”

Philip Ghekiere is als schepen verantwoordelijk voor personeel, financiën, organisatiebeheersing en lokale economie. (DRD)