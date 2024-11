Philip Bolle (Vooruit) neemt afscheid van zijn schepenmandaat: “Genieten van politieke spel”

Enkele weken voor zijn vertrek als schepen blikt Philip Bolle (Vooruit) terug op zijn mandaat, maar trapt hij ook nog eens stevig na richting liberale coalitiepartner. “Het was vaak de hakken in het zand zetten om te weerstaan aan de druk van bouwpromotoren, lobbygroepen en burgers met de spreekwoordelijke lange arm”, aldus Bolle, die zelfs even overwoog te stoppen met politiek.

Philip Bolle (65) zetelde al in de gemeenteraad in 1988, maar daarna laste hij een pauze in die duurde tot 2006 toen hij opnieuw verkozen werd. Hij moest dus lang wachten om schepen te worden. “Ik kijk met veel voldoening en fierheid terug op de eerste vijf jaar van mijn schepenmandaat. Voor een lokaal politicus is een bestuursmandaat vaak de bekroning na vele jaren oppositiewerk. Dit was bij mij niet anders. Ik zette mijn eerste stappen in de politiek als 19-jarige bij de heroprichting van de Jongsocialisten in Ieper en uiteindelijk werd ik pas schepen op mijn 60ste.”

“En ik heb genoten van elke minuut tot wij koudweg werden verraden door onze liberale partner. Dat laatste jaar was moeilijk om nog samen te besturen, maar wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en onze job verder naar behoren uitgevoerd. Wij hadden de chaos kunnen organiseren, maar deden dat uit respect voor onze inwoners bewust niet. De manier waarop wij aan de kant werden gezet – door diegene die ik in 2019 nota bene zelf burgemeester heb gemaakt – zal voor altijd een lelijk litteken blijven, maar ik put kracht uit het besef dat ook zij allesbehalve ongehavend uit deze politiek strijd is gekomen. Vergeef mij deze bittere toon.”

De grootste

Vooruit boekte dan weer een historische overwinning en werd in één klap de grootste partij in Ieper. “Wij groeiden van 5 zetels naar 12 met de steun van 33,6 procent van de Ieperlingen. Alle partijen binnen de stadslijst verloren en het was bibberen tot op verkiezingsavond om dan vast te stellen dat er van hun riante startpositie nauwelijks iets overbleef. Ze haalden met de hakken over de sloot net 17 zetels, wat hen de krapste meerderheid oplevert. Ze zullen zes jaar elke maand koppen moeten tellen om allemaal aanwezig te zijn op de gemeenteraad, anders dreigt er onbestuurbaarheid. Vergeet niet dat elkeen binnen die drie partijen van nu af aan een veto kan uitspreken. Gewoon niet opdagen, volstaat al.”

Toekomstig burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) zal zich volgens Bolle vooral moeten toespitsen op het behoud van de samenhorigheid van haar ploeg. “Dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de beleidskeuzes. Het wordt haast onmogelijk om doortastend beleid te voeren omdat er voor zaken die ertoe doen altijd gekozen zal moeten worden voor een compromis om iedereen aan boord te houden. Het wordt een bestuursperiode van bijna stilstand, want al te vaak zal men beslissen… om niet te beslissen. En dat terwijl er zoveel grote dossiers wachten op een gedragen oplossing. Denk maar aan de mobiliteits- en parkeerproblematiek in de binnenstad, de ring rond Brielen, de inplanting van de windturbines, het nieuwe dienstencentrum, de toekomst van de schouwburg, een regionaal bedrijventerrein, de ontwikkeling van de spoorweggronden, de realisatie van de Zuiderring, de nieuwe campus aan het VTI…”

Hakken in het zand

Ruimtelijke planning, omgevingsvergunning, wonen, patrimonium, juridische aangelegenheden en onroerend erfgoed waren zijn bevoegdheden. “Ik heb genoten van de vlekkeloze restauratiewerken aan de Lakenhallen en de vele boeiende erfgoed- en archeologiedossiers.”

“Waar ik het meest trots op ben, is de samenwerking en wisselwerking met mijn dienst ruimtelijke ordening/omgevingsvergunningen. De opmaak van ruimtelijke plannen bepaalt hoe de stad er in de toekomst zal uitzien. De zorg voor de authentieke ‘look and feel’ van de binnenstad was de grootste uitdaging. Het was vaak de hakken in het zand zetten om te weerstaan aan de druk van bouwpromotoren, lobbygroepen en burgers met de spreekwoordelijke ‘lange arm’. Het feit dat weigeringen bij bouwdossiers in beroep bij de deputatie bijna altijd in ons voordeel werden uitgesproken, heeft mij altijd gesterkt in de overtuiging dat ik op het juiste spoor zat. Maar wellicht heeft deze consequente en onkreukbare houding er ook toe bijgedragen dat wij uit de coalitie werden gewipt.”

Even overwoog Bolle om te stoppen met politiek. “Na de teleurstelling op verkiezingsavond had ik mij voorgenomen om geen mandaat meer op te nemen in de gemeenteraad, maar de massale steunbetuigingen van de Ieperlingen én het pleidooi van veel nieuw verkozenen om toch verder te gaan, heeft mij over de streep getrokken. Ik zal dus zetelen als raadslid met een tweeledig doel: de stadslijst scherp houden en een voorbeeld zijn voor onze acht nieuw verkozen raadsleden. Zij moeten in 2030 klaarstaan om het stadhuis opnieuw te veroveren. Voormalig burgemeester Jan Durnez heeft mij ooit voorgehouden dat ‘de gemeenteraad de speelplaats is van de oppositie’. Wel, ik ben van plan om de komende zes jaar volop te genieten van het politieke spel”, besluit Philip Bolle.