Petra Declerck is nieuw in de gemeenteraad van Lo-Reninge: “Ouderen verdienen de zorg die ze nodig hebben”

Petra Declerck is 45 jaar en werkt als verpleegkundige op de afdeling Geriatrie in AZ West Veurne. Ze is gehuwd met Frank Ticket en mama van Arent, Evert, Linde en Mare. “We wonen met ons gezin in een zorgwoning samen met mijn ouders in Lo. Ik wil mijn talenten inzetten om mee Lo-Reninge te besturen. Dat is de reden waarom ik me graag heb aangesloten bij Team Dynamisch. Ik vind het belangrijk dat ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben, zodat ze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven hebben. Ik ben zeer sociaal en leg graag contacten. Daarom maak ik graag deel uit van een levendige stad, en ik draag graag mijn steentje bij om van Lo-Reninge een nog fijnere en bruisende stad te maken!”