Peter Van Hecke stapt uit N-VA en start nieuwe partij

Vanaf 26 oktober zetelt Peter Van Hecke als schepen en onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad van Maldegem. Hij gaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 met zijn nieuw lijst ‘Ons Dorp’.

Bij N-VA kwam zijn afscheuring als een verrassing. Met zijn 657 stemmen was Peter Van Hecke bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de 3de verkozene op de N-VA-lijst. Zijn partij kreeg in de coalitie met Open VLD en De Merlaan 2 schepenen en de heer Van Hecke werd voorzitter van de gemeenteraad. In februari 2022 trok N-VA de stekker uit de coalitie en vormde een nieuwe meerderheid met CD&V en Groen. In deze nieuwe meerderheid werd Peter Van Hecke schepen van onder meer Sport en jeugd.

Nadat hij er burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V) over had ingelicht dat hij in de toekomst als onafhankelijk raadslid zal zetelen en zijn ambt als schepen blijft uitoefenen, heeft hij ook het bestuur van N-VA Maldegem op de hoogte gebracht van zijn beslissing. In zijn verklaring aan de pers kondigde hij meteen ook aan dat hij aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal deelnemen met zijn nieuwe part ‘Ons Dorp’.

“Ik heb de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met inwoners van Maldegem die politiek willen meebouwen aan een beter Maldegem, maar die dat niet willen doen onder de vlag van een van de traditionele partijen. ‘Ons Dorp’ is er voor iedereen die het goed voor heeft met onze gemeente”, motiveerde Peter Van Hecke zijn beslissing.

Verrassing

Bij N-VA Maldegem die recent nog een nieuwe voorzitter kreeg, kwam de beslissing van de heer Van Hecke als een complete verrassing. “Recent ging hij nog op de foto met enkele kopstukken van N-VA en ook binnen de eigen afdeling heeft hij nooit laten blijken dat hij het niet eens was met onze manier van het beleid voeren. Wij kunnen niets anders doen dan zijn beslissing respecteren”, klonk het bij het bestuur van N-VA Maldegem. “Mij heeft hij Peter verzekerd dat hij loyaal zal meewerken aan het beleid dat wij bij de vorming van de bestuursploeg hebben uitgestippeld. Dat hij uit N-VA stapt is iets tussen hem en de partij. Met een eigen partij aan de verkiezingen deelnemen is het recht van iedere kiesgerechtigde burger”, liet burgemeester Koenraad De Ceuninck weten. (LV)