Peter Blondeel (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Huisbezoeken hebben motivatie doen groeien”

Peter Blondeel (61), goed voor 505 stemmen, woont in de Karel de Ghelderelaan. Hij is de partner van Martine David en heeft drie kinderen Gilles (34), Leendert (33) en Ewout (31) en twee kleinkinderen Malthe (4) en Ebbe (2). Hij is momenteel met pensioen.

“Ik wil als gemeenteraadslid mee helpen bouwen aan een veilige, levendige en welvarende stad. We hebben de voorbije maanden tijdens onze honderden huisbezoeken veel mensen mogen ontmoeten, elk met hun eigen verhaal, bekommernissen en ideeën. We kregen te horen wat de bevolking belangrijk vindt. Die input heeft mijn motivatie doen groeien om aan politiek te doen en mijn perspectief verbreed. Het is een aansporing om te bouwen aan de toekomst.”