Personeelswissel bij Open VLD: Ann Bryon volgt Anthony De Zutter op als gemeenteraadslid

Na CD&V kondigde ook oppositiepartij Open VLD deze week een personeelswissel in de gemeenteraad aan. Anthony De Zutter wordt er vanaf maandag 31 januari vervangen door Ann Bryon, die voorlopig ook als voorzitter van de lokale afdeling aanblijft.

Anthony De Zutter werd in 2018 de opvolger van Louis Van Belleghem als voorman van de Bredense Open VLD. Waar Van Belleghem in 2012 nog met een afzonderlijke lijst naar de kiezer trok, opteerden de Bredense liberalen in 2018 voor een kartel met N-VA, Bredenes grootste oppositiepartij.

De Zutter, in het dagelijkse leven advocaat, haalde als debutant vanop een tweede plaats 224 voorkeurstemmen en werd zo met drie N-VA-verkozenen naar de gemeenteraad afgevaardigd.

Een gewone positiewissel

Halfweg de legislatuur ruimt De Zutter nu echter plaats voor Ann Bryon, voorzitter van Open VLD Bredene. De Zutter trekt voor Open VLD naar het Bijzonder Comité, waar Bryon eerder de dienst uitmaakte. “In die zin gaat het dus gewoon om een positiewissel”, geeft Ann Bryon aan.

Vooraf doorgesproken was die wissel echter niet. “Anthony heeft moeten vaststellen dat zijn functie als gemeenteraadslid moeilijk combineerbaar was met zijn drukke advocatenpraktijk.”

Bryon zelf is teamleider Openbaar Domein bij de stad Oudenburg. Ze blijft tot nader order voorzitter van Open VLD Bredene. “Hoewel het absoluut onze bedoeling is om op termijn onze ploeg te vernieuwen. Ik blijf ook penningmeester van de afdeling Middenkust van de partij.”

Samenwerking met N-VA blijft

Bryon woont intussen al 14 jaar in Bredene en werd voorzitter van Open VLD Bredene op verzoek van wijlen Danny Jamart, die lange tijd de liberale familie aanvoerde in Bredene.

Aan de samenwerking met N-VA wordt volgens het nieuwe gemeenteraadslid, dat tijdens de raad van maandag 30 januari werd ingezworen, niet getornd.

(MM)