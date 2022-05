Personeelstekort bij gemeenschapswachten in Roeselare: “Invulling job niet altijd wat gedacht”

Er is de laatste maanden een opvallend personeelsverloop bij de gemeenschapswachten in Roeselare. De verwachtingen van de job komen niet altijd overeen met de werkelijkheid, klinkt het bij schepen Matthijs Samyn. Na een grondige analyse willen ze de gemeenschapswachten in de toekomst beter begeleiden.

Filip Deforche merkte tijdens de gemeenteraad op dat het aantal gemeenschapswachten de laatste maanden gedaald is. “Sinds in 2014 de eerste gemeenschapswachten in Roeselare werden aangeworven is hun aantal doorheen de jaren steeds groter geworden. In het vorig jaar door de stad uitgegeven ‘veiligheidsmagazine’ staan reeds 12 gemeenschapswachten op de foto.”

“Hun takenpakket is complementair aan dat van de politie. Ze worden o.a. ingezet voor preventietaken, bij overlast, voor de toepassing van de GAS-regelgeving… Ze zijn een eerste aanspreekpunt van de burgers op de markt, aan het station, Trax,… Een correcte werking naar de burger en naar de collega’s is daarom van groot belang.”

Onveilige situaties

“Het is dan ook merkwaardig vast te stellen dat plots het personeelstekort bij de gemeenschapswachten zo groot is. Doordat er nu te weinig wachters zijn verneem ik zelfs dat ze soms taken alleen moeten doen die normaal per twee moeten gebeuren. Dit kan zorgen voor onveilige situaties. Dat roept natuurlijk vragen op. Ik begrijp dat u in deze openbare gemeenteraad om privacyredenen niet kan in gaan op individuele dossiers, maar hoe is de situatie nu in het algemeen? Is er bij de aanwerving een verkeerde inschatting van de profielen? Is een ernstige doorlichting van het team van de gemeenschapswachten geen noodzaak?”

Cruciale schakel

Schepen Matthijs Samyn: “We delen uw mening wat de gemeenschapswachten betreft, die spelen een belangrijke rol en spelen een cruciale schakel binnen het veiligheidsbeleid. Een van de acties was om in 2019 het aantal wachten te verhogen, van twee naar elf. Op een bepaald moment ging het om twaalf gemeenschapswachten, een tijdelijke overtal. De invulling is snel verlopen, maar niet altijd even gemakkelijk. Noch kwalitatief, noch kwantitatief. We moesten de procedure een aantal keer herhalen. Bovendien merkten verschillende kandidaten dat de invulling van de job toch niet altijd was wat gedacht. Ook al stond het duidelijk geformuleerd.”

“Dat leidde tot een groot personeelsverloop. Op zich niet zo vreemd in een snel groeiende groep en ook niet uitzonderlijk, hetzelfde zien we in andere steden en gemeenten. We ondernamen al een aantal signalen. Eind januari 2022 hebben we met een externe bedrijfspsycholoog gemaakt. Die heeft met iedereen gepraat en heeft een teamanalyse gemaakt. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. We zullen iedereen op basis daarvan zoveel mogelijk begeleiden, zowel individueel als in team. Binnenkort zetten we de vacature opnieuw open met de flankerende opmerkingen. Er is wel geen wijziging qua al dan niet alleen of met twee optreden. De taken die nu alleen moeten worden uitgevoerd, gebeurden immers ook al alleen toen er een volledige bezetting was. De inzet gebeurt ook steeds in samenspraak met de groep gemeenschapswachten”, aldus de schepen. “Er wordt daarbij steeds duidelijk meegegeven dat men moet aangeven indien met bepaalde opdrachten door veiligheidsredenen niet haalbaar acht.”