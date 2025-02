Peggy Maerten (cd&v) is nieuwe schepen in Menen: “Totaal niet verwacht”

Peggy Maerten (47) groeide op in Rekkem, woont al tien jaar in Lauween is nieuw in het schepencollege van Menen. “Mijn ouders zijn supertrots”, vertelt ze. “Dat de partij me vroeg om schepen te worden was een verrassing, want het was mijn doel niet. Ik sta niet graag in de kijker.”

Bescheidenheid troef bij de kandidate die op plaats 4 stond op de cd&v-lijst. “Het is iets nieuws”, klinkt het. “Ik kreeg veel steun van de groep. In het schepencollege zijn we met evenveel mannen als vrouwen en dat is wel top.” Haar eerste stappen in de politiek heeft ze te danken aan Berenice Bogaert (78), de ouderdomsdeken in de gemeenteraad. “In 2018 nam ik voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel. Ik werd niet verkozen, maar zetelde in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD).”

Dubbel gevoel

“Toen Sylvianne Scherpereel zich wegens ziekte liet vervangen in de gemeenteraad, volgde ik haar vanaf eind 2021 op voor anderhalf jaar, tot ze zou terugkeren en ik weer naar het BCSD ging. Met een dubbel gevoel, want Sylvianne verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. In vergelijking met de gemeenteraad is het in het BCSD totaal anders. Het gaat om een gesloten zitting, dus zonder pers en publiek, en behandelt persoonlijke dossiers.”

Peggy is gehuwd met Didier Coeman, zelfstandig schrijnwerker en ook afkomstig uit Rekkem. Ze is de moeder van Hugo (24) en Victor (21). De oudste werkt mee in de zaak van zijn vader en trouwt in mei. Peggy werkt al meer dan twintig jaar als commercieel assistent in een internationale drukkerij in Moeskroen. Ze groeide op in Rekkem en deed al haar studies over de taalgrens. “Mijn jeugd speelde zich af in Moeskroen, van school tot mijn danslessen. In Leuze ben ik afgestudeerd als kleuterjuf, daarna gaf ik les in Moeskroen. Later ging ik werken voor mijn schoonvader. Mijn kinderen gingen naar Ons Kasteeltje (nu Kasper, red.) in Rekkem en mijn man en ik gingen er vaak helpen, bijvoorbeeld met het schoolfeest, en zaten in het oudercomité. Bij Markant Rekkem leerde ik mijn collega Caroline Vanraes kennen.”

Financiën

Haar bevoegdheden zijn financiën, toerisme, toegankelijkheid, ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn. Dat ze financiën kreeg, was gezien haar job enigszins vanzelfsprekend. “Ik ben veel bezig met cijfers op mijn werk en zorg voor de boekhouding van mijn man. Belangrijk is de samenwerking met onze financiële dienst en de ervaring van financieel directeur Peter Pille.”

De grensstad heeft heel wat toeristische troeven. “Belangrijk voor de toekomst van het toerisme in onze stad worden de Leiewerken”, zegt ze. “Dat zal op termijn veel wandelaars en fietsers aantrekken. Het wordt een uitdaging om die mensen proberen naar het stadscentrum te trekken. Dat zou de horeca ten goede komen. Samenwerken met de lokale ondernemers is heel belangrijk.”

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is ook belangrijk, en niet alleen voor rolstoelgebruikers of wie beroep doet op een rollator. “Er bestond vroeger een toegankelijkheidsraad en die willen we weer oprichten”, zegt de schepen. “Niet alleen toegankelijkheid van de infrastructuur is belangrijk, maar ook sociale toegankelijkheid.”

De bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking is wereldwijde materie. “Er bestaat een Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, met daarin onder meer het Serge Bertencomité maar ook mensen die zich inzetten voor projecten in bijvoorbeeld Gambia en Guatemala”, klinkt het. “We willen mensen verbinden met wat er gebeurt in de wereld.”

Brigitte Bardot

Peggy Maerten is een grote dierenvriend. “Weet je, op mijn werk noemen ze me Brigitte Bardot (Frans model, actrice en al jarenlang dierenrechtenactiviste, red).”, zegt Peggy verrassend. “Dierenwelzijn zit diep in mijn hart. We hebben nu vier honden thuis, al waren mijn ouders indertijd niet echt voor een huisdier te vinden. Ik wil mensen echt gaan sensibiliseren zodat ze hun keuze voor een huisdier goed maken ook als het om een hamster of een konijn gaat. Mijn man zorgt ‘s morgens vroeg voor onze dieren. En als sommige collega’s op vakantie gaan, dan vragen ze of hun hond bij ons op pension kan.”

Ze werkt voortaan parttime, want als nieuwe schepen wordt het een heel ander en drukker leven. “Ik zal moeten keuzes maken en dingen loslaten. Naar de yogales zal ik bijvoorbeeld wel blijven gaan.”