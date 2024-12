Pauline Van Marcke (25) legt de eed af en is nu officieel burgemeester van Anzegem: “Beste van mezelf geven”

Pauline Van Marcke (25, Samenéén) legde donderdag de eed af, in handen van de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Jeremie Van Eeckhout (Inzet). Ze is nu niet alleen de jongste van Vlaanderen, maar ook de eerste vrouwelijke burgemeester van Anzegem. “Ik wil een burgemeester zijn voor iedereen”, klonken haar eerste woorden in een tot aan de nok gevulde theaterzaal.

Het was een feestelijke ceremonie in het Gemeentepunt met Pauline Van Marcke die straalde op deze historische dag, al zette burgemeester Gino Devogelaere nadrukkelijk de hele partij in de schijnwerpers. “Het is dankzij de gedrevenheid van de hele ploeg dat we Pauline naar voor kunnen dragen als de nieuwe burgemeester”, speechte hij. En dat weerspiegelde zich in de verkiezingscijfers in een absolute meerderheid met 13 op 25 zetels.

Eedaflegging

Nadat uittredend gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA Anzegem) de eed had afgelegd bij het oudste raadslid Eddy Recour (ons DNA), was het zijn beurt om de eed af te nemen van alle andere raadsleden. Daarna gaf hij het voorzitterschap door aan Jeremie Vaneeckhout (Inzet) die de eerste vier jaar van de legislatuur deze taak op zich zal nemen. De volgende twee jaar is het dan Kris Demeulemeester (Samenéén) die dit zal behartigen. Vaneeckhout had de eer om de eed af te nemen van de vijf schepenen Louis Degroote, Gino Devogelaere, Anja Desmet en Petra Devos (Samenéén) en Davy Demets (Inzet).

Vervolgens deed hij de eedafname van Pauline Van Marcke. Daarna richtte hij zich tot het publiek en kondigde hij haar nog even aan: “Beste aanwezigen, dit is ze, onze nieuwe burgemeester van Anzegem!”, waarop luid applaus en gejuich volgden.

Over alle partijgrenzen

Burgemeester Van Marcke bedankte uittredend burgemeester Gino Devogelaere. “Je hebt je rol als burgemeester op een prachtige manier ingevuld.” Ze benadrukte in haar speech dat ze als ploeg wil samenwerken met iedereen. “Constructief samenwerken over alle partijgrenzen heen en over de grenzen van meerderheid en oppositie.” Daarna maakte ze de belofte dat ze hard zal werken en het beste van zichzelf zal geven voor Anzegem.

Vrienden uit de stad

Er was een tiental vrienden opgedaagd om de nieuwe burgemeester een hart onder de riem te steken. “Wij komen uit Gent, Brussel en Antwerpen”, klinken ze. Ze zijn allen gelinkt aan de studententijd, die nog maar even achter hen ligt. “Ik heb Pauline zien groeien”, zegt Katrijn Van den Bogaert (25). “Van actieve studente naar vrouw van de wereld. Ze is een mooie combinatie van speels en heel wijs in het leven staan.”