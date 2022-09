Patrick Jolie krijgt titel van eregemeenteraadslid Kortrijk

Vier jaar na zijn afscheid krijgt Patrick Jolie (CD&V) uit Heule de titel van eregemeenteraadslid. Dat besliste de Kortrijkse gemeenteraad maandagavond. “Ik heb mij 24 jaar hard ingezet voor de gemeenschap. Dit is een niet te onderschatten engagement. De waardering die ik daarvoor nu krijg vind ik leuk en doet deugd. Ik ben blij dat ik aan politiek kon doen”, reageert Patrick Jolie.

Patrick Jolie (54), leerkracht economie in O.L.V.-Hemelvaartinstituut in Brugge, was van 1994 tot en met 2018 gemeenteraadslid in Kortrijk. Hij zetelde eerst voor de CVP, dat later zijn naam veranderde naar CD&V. 24 jaar gemeenteraadslid en 12 jaar fractieleider in de politieraad op zijn teller is niet niks vinden de gemeenteraadsleden.

“Alleen idealisten houden zo’n lange termijn vol. Patrick Jolie zette zich met hart en ziel in voor Kortrijk en vooral voor Heule”, zei CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker in de gemeenteraad. Met uitzondering van drie tegenstemmen, stemde de voltallige gemeenteraad toe voor het toekennen van de eretitel aan het ex-gemeenteraadslid.

“Ik introduceerde onder andere de fietsbrigade in Kortrijk, vocht voor het behoud van het zwembad van Heule en verzette mij tegen de bouw van een huizenwijk op de plaats waar nu het Tinekesbos is. Dit alles is niet alleen mijn verdienste maar het resultaat van constructief werken over de partijgrenzen heen”, vertelt Patrick Jolie. Patrick is nog steeds bestuurslid bij CD&V Kortrijk.

Patrick Jolie is geen onbekende in Heule. Als voorzitter van ‘Heule Rondt‘ was hij een van de bezieler achter Heule ‘Dorp van de Ronde 2014’ in het kader van de wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen’. Jolie is ook nog voorzitter van ‘Sport op straat’. Patrick was voorzitter van de Unizo-afdeling Heule en het overkoepelende orgaan van de supportersclubs KVK Kortrijk.