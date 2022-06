Pastorie Oostrozebeke verkocht aan kerkfabriek Sint-Amand

Toen de laatste pastoor de centrumparochie Sint-Amand verliet, kwam de pastorie leeg te staan. Toen besloot de gemeente om het pand te koop aan te bieden omdat het niet meteen een bestemming zag voor dit gebouw met zijn prachtige voorgevel. Tijdens de jongste gemeenteraad informeerde raadslid Cyriel Seys hoe het nu eigenlijk zit met de verkoop van het gebouw.

Het was schepen Olivier De Marez die het raadslid van antwoord diende. Volgens de schepen werd de oude pastorie inderdaad te koop gesteld. De schattingsprijs van het gebouw bedroeg 350.000 euro. Naar verluidt waren er twee geïnteresseerde kopers. Uiteindelijk is het gebouw verkocht aan de kerkfabriek Sint-Amand voor de prijs van 420.000 euro. Wat de kerkfabriek uiteindelijk met dit gebouw wil doen, wist de schepen niet te vertellen. Bij diaken Kris Blondeel van de parochiale eenheid Sint-Fransciscus konden we vernemen dat de gehele benedenverdieping kan gebruikt worden door de pastorale eenheid Wielsbeke/Oostrozebeke die het zou inrichten als secretariaat en vergaderruimte. Wat er met de bovenverdieping gaat gebeuren, staat nog niet vast. (CLY)