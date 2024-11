Pascal Sticker maakt plaats voor dochter Elise die jongste schepen wordt: “Politiek mag niet het enige gespreksonderwerp zijn”

Hoe mooi kan vaderliefde zijn? Pascal Sticker (54) schuift zijn eigen politieke ambitie opzij voor zijn dochter Elise (25). Zij maakt haar entree in de Veurnse gemeenteraad langs de grote poort, want ze wordt meteen schepen van onder meer jeugd, publiek domein en patrimonium. “Ik vind het chique dat jonge mensen zich engageren voor de politiek”, reageert Pascal. Hij heeft voor zijn dochter één goeie raad, maar belooft in één adem dat hij zich niet zal moeien.

Pascal Sticker maakt 24 jaar deel uit van de Veurnse gemeenteraad waarvan de helft als schepen van onder meer Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Hij combineert dat met zijn halftijdse job van bediende bij het ABVV. Begin december, wanneer de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd, geeft hij de fakkel door aan zijn dochter. Pascal kreeg 688 voorkeurstemmen, dochter Elise 772. Dat is de vierde beste score van alle verkozenen. “Ik maak met plezier plaats. Het politieke vuur brandt al langer bij Elise die nog thuis woont. Het is vaak een gespreksonderwerp aan tafel. Dan hoor ik dezelfde gedrevenheid als toen ik zelf begon in de politiek. Ze wil dingen in gang zetten, maar ik zal haar erop attent maken dat ze haar ongeduld beter omzet in diplomatie. Niet alles kan je in een handomdraai veranderen. We moeten, vaak tijdrovende, procedures volgen. Ik ben een fiere papa, maar geef toe dat ik met een dubbel gevoel naar de eedaflegging zal gaan begin december. Ik heb altijd graag aan politiek gedaan, maar het is chique dat jonge mensen zich willen engageren. Dan heb ik er minder moeite mee om mijn eigen ambitie aan de kant te schuiven. Alleen met deze vernieuwing kan een partij blijven groeien. Ik heb er het volle vertrouwen in.”

Club Brugge

Elise wordt de jongste schepen in Veurne. Beroepshalve werkt ze op het kabinet van West-Vlaams gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Ze is vrijgezel en is, net zoals haar papa, supporter van Club Brugge. Ze houdt van een goed concert of een avondje op café met vrienden. “Ik ben blij met mijn goeie score, maar die drie weken onderhandelen duurden we bijzonder lang”, lacht ze. Eerst was Team 8630, met 9 zetels de grootste partij, aan zet. Pas na twee weken en het niet bereiken van een coalitie kwam Veurne Plus van burgemeester Peter Roose aan zet en die koos voor een coalitie met VoeVeurne.

De bevoegdheden van Elise zijn publiek domein, monumentenzorg, patrimonium, jeugd, onderwijs, kinderopvang en dierenwelzijn. Hoewel ze nog moet starten als schepen, heeft ze reeds een paar uitdagingen. “Iedere ouder die in Veurne werkt of woont, moet een plekje vinden in de kinderopvang. Het jeugddorp, waarvan al sprake in de vorige legislatuur, zit in de finale voorbereidende fase. De bedoeling is om in de Noordstraat een multifunctioneel gebouw te realiseren voor de KSA, speelpleinwerking en jeugddienst. Nog een uitdaging is het drempelvrij maken van onze voetpaden. Ook netheid is een groot aandachtspunt, net zoals een goeie communicatie en opvolging van openbare werken.”

Microbe

Haar politieke microbe kreeg ze via papa Pascal. “Klopt, ik herinner het me nog goed wanneer dat was”, zegt Elise. “Verkiezingsdag in 2012. De spanning was te snijden. Papa had zich met zijn partij teruggetrokken. En dan werd het duidelijk: Veurne Plus kwam aan het bewind.” Pascal voegt er nog snel aan toe: “Elise, we zullen ervoor moeten zorgen dat politiek niet het enige gespreksonderwerp wordt thuis (lacht).” (GUS)