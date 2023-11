Partijen maken stilaan hun lijsttrekkers bekend: “Nog volop bezig met puzzel”

Krijgen we in 2024 een verderzetting van wat was, of trekken we richting electoraal slagveld waarbij de kaarten grondig doorheen worden geschud? We legden ons oor te luisteren bij de verschillende partijen en blikken graag even vooruit.

Bij Open VLD zijn alle ogen gericht op de burgemeester, de burgervader van de Menenaars die de grensstad door de coronacrisis heeft geloodst. Eerder dit jaar gaf hij reeds aan dat hij zich opnieuw ter beschikking stelt van de partij en zijn werk ook graag verder zou zetten. “Toch laten we nog niet in onze kaarten kijken”, lacht voorzitter Tom Vlaeminck. “Het opstellen van een lijst is zoals het maken van een grote puzzel. Pas wanneer alle stukjes op hun plaats liggen, kun je het resultaat bewonderen. We zijn nog volop bezig aan die puzzel en sterke uitspraken zal ik dus niet doen. Natuurlijk is onze burgemeester meer dan bereid zijn werk verder te zetten, dat stak hij ook nooit onder stoelen of banken. Hij stond aan het roer van dit beleid en wil dat beleid ook blijven uitbouwen. Wat hij zeker niet wil is de indruk wekken dat het hem maar om het postje te doen was.”

Natuurlijk kan de nationale malaise bij Open VLD niet worden genegeerd en wordt ook op gemeentelijk vlak nagedacht. “We weten nog niet of we met een stadslijst verder gaan of onder eigen naam”, vult Tom nog aan. “Mensen vergeten nogal vaak dat nationale problemen geen gemeentelijke problemen zijn. We werken als Menenaar, voor de Menenaar.”

Verderbouwen

Bij meerderheidspartner Vooruit houdt men de boot nog even af. Boegbeeld en schepen Patrick Roose wil zich vooral nog focussen op het komende jaar. “De verkiezingen zijn pas in oktober 2024, we hebben dus nog een jaar werk op de plank liggen. De Menenaar heeft nu vooral nood aan een stadsbestuur dat handelt, dat keihard werkt en ik denk dat we dit ondertussen ook al hebben bewezen. Niemand kan ontkennen dat deze coalitie werkt voor de inwoners en we willen hier graag verder aan bouwen.”

Bij N-VA, de andere coalitiepartner, lijken de krijtlijnen wel al te zijn uitgetekend. Met Griet Vanryckegem, sterke dame van de partij en actief schepen, lijkt de Vlaamse partij de eerste te zijn die een sterke kanshebber voor de burgemeesterssjerp serveert. Met haar wortels stevig verankerd in de wereld van het onderwijs, brak ze meer dan eens een lans voor de projecten die ze een warm hart toedroeg. “Erg veel details kan ik niet geven”, lachte ze bij het stellen van de vraag. “Toch is het al een eindje geweten dat ik de lijst in Menen zal trekken. Een mooie lijst trouwens waarop misschien wel wat witte raven terug te vinden zullen zijn.” Boulevard Solar, een nieuw cultuurcentrum in Lauwe en de Belfortprijs? Het hoeft niet te verbazen dat Griet een graag geziene dame is die moeilijke thema’s op mensenmaat en met een verfrissende toets kan versnijden.

Aan kant van de oppositie vinden we Groen terug. Gemotiveerd en met een dossierkennis zonder gelijke, lijkt Philippe Mingels alvast de geknipte kandidaat voor een plaats bovenaan de lijst. “Maar daar is nog helemaal niets over besloten en de lijsten zijn eveneens nog niet opgesteld. Ik zal er dan ook geen krasse uitspraken over doen”, klonk het in zijn reactie.

Overleg

Het is vooral het massieve blok van CD&V waarnaar wordt uitgekeken. Volgt een nieuwe coup de theatre, waarmee ze de positie van burgemeester terug in hun kamp trekken? Of volgt er een nieuwe termijn in de oppositiebanken?

“Binnen onze fractie wordt nog volop overleg gepleegd”, klinkt het bij gemeenteraadslid Caroline Bonte-Vanraes. “Democratie is voor ons erg belangrijk dus willen we ook de mening van iedereen hebben. Er zijn enkele logische namen die je misschien wel bovenaan de lijst zal kunnen verwachten, al is daar totaal nog geen zekerheid over. Zelfs vanuit de oppositie bleven we toch luisteren naar de mensen op straat en daar kwam meer dan eens naar voren dat ze ons beleid goed vonden en dat graag terug zouden zien. Het worden dus verkiezingen met erg veel goesting. Ergens denk ik dat het politieke landschap compleet zal worden hertekend, al was het maar vanwege de afschaffing van de stemplicht.”

Binnen de rangen van het Vlaams Belang bleef het oorverdovend stil. Zelfs na herhaaldelijke pogingen vonden we niemand die bereid was te spreken.