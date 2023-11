Partijen kijken de kat uit de boom: Jaar voor gemeenteraadsverkiezingen is enkel afscheid Marc Devrome zeker

Minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024 beweegt er iets in het Koekelaarse politieke landschap. Onafhankelijk raadslid Jolien Lootens-Stael is opnieuw kandidaat – vraag is alleen op welke lijst. Voormalig schepen Marc Devrome trekt zich dan weer terug uit de politiek. En de partijen, die laten het achterste van hun tong nog niet zien.

Jolien Lootens-Stael was in 2018 lijsttrekker voor de N-VA en werd ook de enige verkozene voor die partij. In september 2021 besliste ze als onafhankelijke te gaan zetelen. Ze laat nu weten dat ze bij de komende verkiezingen opnieuw kandidaat zal zijn.

“Ofwel start ik met een eigen onafhankelijke lijst, ofwel sluit ik bij een andere partij aan.”, vertelt Lootens-Stael. “Ik weet nog niet wat ik zal doen. Ik heb in elk geval verschillende opties”.

Vraag is bij wie ze alsnog onderdak vindt.

Bij de N-VA wordt dat al bijna zeker niet. “Er is sedert 2022 geen N-VA-werking meer in Koekelare”, weet voormalig N-VA-bestuurslid Eric Schollier. “Voorlopig komt er dan ook geen lijst.” Ook Vlaams Belang komt voorlopig niet op in Koekelare. “We hebben te weinig mensen om een afdelingsbestuur op te richten”, zegt provinciaal secretaris Sam Weyts. “Dat bestuur is nodig om een werking op te starten en naar de verkiezingen toe te werken”.

Plaats ruimen

Voormalig eerste schepen Marc Devrome gooit dan weer de handdoek in de ring en zal geen kandidaat meer zijn bij de komende verkiezingen.

Devrome was van 2012 tot 2018 schepen van onder andere Openbare Werken in een coalitie tussen de toenmalige sp.a (Vooruit) en de N-VA. Marc Devrome was bij de verkiezingen in 2018 door de N-VA aanvankelijk voorgesteld als lijsttrekker, maar moest uiteindelijk het veld ruimen voor Jolien Lootens-Stael. Hij trok toen met een eigen lijst – Koekelare Vooruit – naar de kiezer, maar werd niet meer verkozen. “Ik speelde eerst nog met het plan om opnieuw op te komen, maar heb uiteindelijk beslist om dat niet te doen”, zegt Marc Devrome.

Strubbelingen

Bij Open Liberaal – dat in 2018 ontstond na strubbelingen binnen Open Vld – is nog niet gekozen onder welke naam de lijst naar de verkiezingen trekt. “Al wordt het zeker geen Open Vld”, lacht voormalig lijsttrekker Henk Dejonghe. Hij zetelde tot 2018 voor Open Vld in de raad en klokte bij de vorige verkiezingen met Open Liberaal af op 433 stemmen. Dat bleken er exact twaalf te weinig om een zetel binnen te rijven. Dejonghe verdween daardoor na achttien jaar uit de gemeenteraad.

Niet alleen over de lijstnaam is nog niets beslist. “Dat geldt ook voor de lijsttrekker”, aldus Dejonghe. Opmerkelijk detail: hij ondernam in 2018 – toen nog onder Open Vld-vlag – een poging om een kartellijst met Open Vld en N-VA op poten te zetten.

Ook de CD&V weet nog niet onder welke naam de partij naar de kiezer trekt. “Daarover is nog niets beslist”, zegt gemeenteraadslid Tom Pollentier. “We moeten nog de laatste puzzelstukjes leggen. Ook over het lijsttrekkerschap is nog geen beslissing genomen.”

Eenzelfde geluid bij Vooruit. De partij ging in 2018 nog onder de naam Lijst van de Burgemeester/sp.a de kiesstrijd aan. “Er is momenteel nog geen finale beslissing rond de naam van onze lijst genomen”, zegt burgemeester Patrick Lansens. “Ook wat het lijsttrekkerschap betreft is er nog geen beslissing.”

Actualiteit afwachten

Bij coalitiepartner Open Vld is de lijsttrekker wel al bekend: Jan Lievens, huidig schepen van Sport, Jeugd, Kinderopvang, Lokale Economie, Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw en Dierenwelzijn. “Rond de naam waarmee we naar de kiezer trekken is evenwel nog niets beslist”, aldus Lievens. “Voorlopig houden we het bij Open Vld, maar daarin kan nog verandering komen. Afhankelijk van zowel de nationale als de lokale politieke actualiteit kunnen we daarop nog terugkeren.”