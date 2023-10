Partijen en namen nog niet concreet voor verkiezingen 2024: “Nieuwe naam CD&V nog geheim”

Op zondag 13 oktober volgend jaar trekken de inwoners van Hooglede naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Als de kiezer al zin heeft om te gaan stemmen want voor het eerst is het niet langer verplicht om je stem uit te brengen. Zal dit een impact hebben op de resultaten? En wie doet een gooi naar de burgemeesterssjerp, die voor het eerst rechtstreeks verkozen wordt? Een stand van zaken op minder dan een jaar voor de verkiezingen.

De grootste partij uit de meerderheid levert de burgemeester en de mensen zijn niet langer verplicht om hun stem uit te brengen. Twee grote wijzigingen die sowieso een stevige impact zullen hebben op het stemverloop én de onderhandelingen die nadien volgen. Het wordt koffiedik kijken en ook de kopstukken bij de verschillende partijen tasten in het duister. Hoe groot zal de opkomst zijn? En welke partijen zullen hier voor- of nadelen van ondervinden?

Bij de vorige verkiezingen streden vier partijen om de gunst van de kiezer: CD&V, Groep 21, Allen 8830 en Anders. Die laatstgenoemde, de tweemanspartij van Rik Debeaussaert, zal er dit keer niet bij zijn. Qua zetels en stemmen hielden die eerste drie elkaar quasi in evenwicht. Ook nu lijkt het ondenkbaar dat één partij de absolute meerderheid zal behalen.

Eén partij zal dus sowieso uit de boot vallen, vorige keer was dit Groep 21. Tenzij er natuurlijk nog andere partijen op het toneel verschijnen. Zo wordt er gefluisterd dat Vlaams Belang hun nationale succes in de peilingen wil uitbuiten door ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in zo veel mogelijk gemeenten op te komen. Hooglede is een van die gemeenten die genoemd worden. Ook rond Vooruit zijn er geruchten maar erg concreet is dit allemaal nog niet.

Oude accenten

CD&V levert met Frederik Demeyere de huidige burgemeester. Na tien jaar burgemeesterschap van Rita Demaré nam Demeyere begin dit jaar de sjerp over. Hij zal uitgespeeld worden als lijsttrekker maar dit zal niet meer onder de naam CD&V zijn. “De naam is er al maar die houden we nog geheim tot in het voorjaar”, klinkt het geheimzinnig bij Demeyere. “Bij een nieuwe naam horen er ook heel wat nieuwe kandidaten. We zullen de oude accenten behouden maar willen onze blik ook verruimen en verbreden. Bovendien zullen de federale verkiezingen ook een impact hebben op de gemeentes.” De partij verliest met Rita Demaré en Ilse Coghe sowieso een pak stemmen. Rond een aantal anciens staan er nog vraagtekens.

Allen 8830 was met zes zetels de grote verrassing in 2018. Zij willen verder borduren op dit succes en hun zichtbaarheid in de gemeente is groot. Op de burgemeester na worden alle schepenambten in 2024 door hen bezet. Bij Allen 8830 wordt Dimitri Carpentier de lijsttrekker. Hij wisselt van plaats met Frederik Sap, die nu de lijst zal duwen. Het is overigens de enige partij die al nieuwe namen loste. Kristof Soenen en Francis Bral komen de lijst versterken. “Er hebben ook al andere mensen toegezegd om op te komen, we zullen op tijd en stond nieuwe namen aankondigen”, verklaart Frederik Sap.

Ultieme kans Pillaert?

Bij Groep 21 is het nog niet met zo veel woorden gezegd, maar naar alle waarschijnlijkheid wordt Kristof Pillaert weer de lijsttrekker. Na 12 jaar in de oppositie wordt het wellicht zijn laatste kans om een gooi te doen naar het burgemeesterschap. “Ik kom dit keer niet op voor de provincieraad en wil dus alles zetten op mijn eigen gemeente”, aldus Pillaert. “Hoewel we in een tijd leven waarin veel mensen een afkeer hebben voor de politiek, lukt het bij ons vrij aardig om onze lijst in te vullen. We zullen met een sterke lijst naar de kiezer trekken. Ondertussen zijn we ook volop bezig om ons programma uit te werken.”

Drie grote blokken trekken dus naar de kiezer, vooral met bekende namen. Benieuwd wie nog een wit konijn uit de hoed kan toveren. Het is eveneens afwachten of er nog andere partijen zich in de strijd zullen mengen en wat dat uiteindelijk zou betekenen voor ‘de grote drie’.