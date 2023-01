Partij ‘Gezond Verstand Zulte’ houdt na tien jaar op te bestaan: “Moeilijk om kandidaten te vinden”

De politieke partij Gezond Verstand Zulte houdt na tien jaar op te bestaan. De overblijvende leden worden opgeslorpt door Open Zulte, voorlopig is dat enkel gemeenteraadsvoorzitter Olivier Peirs. “We hebben altijd goed samengewerkt met Open Zulte en vinden maar moeilijk nieuwe kandidaten voor een eigen lijst”, zegt voorzitter van GVZ Rudy Vandermeeren.

Gezond Verstand Zulte begon in 2010 als een protestgroep tegen de plannen van het toenmalige CD&V-bestuur om het nieuwe gemeentehuis te bouwen op het Willem van Olseneplein. “Dat was pas acht jaar eerder aangelegd en we vonden het schandalig dat men het toen al opnieuw wou uitbreken”, vertelt voorzitter Rudy Vandermeeren. “GVZ bestond eerst als een groep van omwonenden van het plein, we voerden acties met zwarte vlaggen. Later kwam hierover een voor CD&V erg vernederend referendum: meer dan 80% van de ingediende stemmen was tegen.”

Meteen twee zetels

“In 2012 besloten we met GVZ ook op te komen als politieke partij. We vonden het laf om enkel van aan de zijlijn actie te voeren. Bij de verkiezingen haalden we meteen twee zetels.”

Met die twee zetels had GVZ de sleutel in handen om CD&V na 36 jaar alleenheerschappij in de oppositie te duwen. Samen met N-VA en Open Zulte vormden ze een nipte meerderheid en GVZ bestuurde zes jaar mee de gemeente. De volgende verkiezingen werd GVZ daar echter niet voor beloond, ze zakten van twee zetels naar een. Al benadrukt voorzitter Rudy Vandermeeren dat ze daar absoluut niet bitter om zijn.

GVZ blijft wel bestaan als vriendengroep, als een soort waakvlam

“We hebben tien jaar geleden gekozen om Open Zulte aan de macht te brengen en we voelen ons daar nog steeds goed bij. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat het vooral erg moeilijk is om nieuwe kandidaten te vinden om een eigen lijst te vormen tegen de volgende verkiezen. Vooral jongeren zijn moeilijk te overtuigen en het zijn net de jongeren van onze partij die de laatste jaren verhuisd zijn. GVZ blijft wel bestaan als vriendengroep, als een soort waakvlammetje.”

N-VA

Dat het moeilijk is om kandidaten te vinden, is duidelijk een algemeen probleem. Daarover zijn alle partijen het eens. “Er is de laatste tijd een afkeer van politiek in het algemeen en dat weerspiegelt zich ook op lokaal niveau”, zegt voorzitter van N-VA Nicolas Cuypers. “Jongeren zijn inderdaad moeilijk te motiveren. Ook vrouwen lijken zich minder snel geroepen te voelen, terwijl de geslachtsverdeling op een kieslijst wel 50/50 moet zijn.”

CD&V

Bij CD&V wordt de zoektocht naar kandidaten volgens fractievoorzitter Marc Devlieger daarenboven nog bemoeilijkt door hun oppositiekuur. “Nieuwe mensen vinden is al lang een probleem en het wordt alleen maar erger. Dat is al zo voor een meerderheidspartij, in de oppositie is het nog moeilijker. De fusie van GVZ en Open Zulte heeft me niet verrast, ik was eerder verwonderd dat N-VA niet meteen ook aansloot. Al zal de fusie waarschijnlijk nu al zijn impact hebben op onze kansen, Olivier Peirs heeft een behoorlijk publiek achter zich en kon zich profileren als schepen en gemeenteraadsvoorzitter. Wij blijven gewoon uitgaan van onze sterkte.”

Vlaams Belang

Vlaams Belang was wel verrast door het nieuws. “Ook voor ons is dit waarschijnlijk eerder een nadeel al gebeurt dit misschien ook uit angst voor het Vlaams Belang”, oppert voorzitter Luc Roggeman. “De burgemeester weet dat we er zullen staan in 2024. Al is het ook bij ons niet eenvoudig om een lijst samen te stellen. Zoals overal zijn de jongeren moeilijk te bereiken maar we voelen ook dat er toch een extra drempel is om kleur te bekennen voor het Vlaams Belang. Daarom hebben we ook niet de ambitie om per se een volle lijst van 25 kandidaten te maken.” (JF)