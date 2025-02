Parket onderzoekt vermeende fraude met volmachten in gemeente Dentergem

Er loopt een strafrechtelijke procedure naar vermeende fraude met volmachten in Dentergem bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Dat bevestigt het parket. Wat er precies aan de hand is, blijft voorlopig onduidelijk. De kwestie zorgde op de gemeenteraad voor een bitse woordenwisseling.

Details over de aard of omvang van de feiten zijn er op vandaag niet. Het onderzoek wordt bevestigd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V), die daarover een antwoord gaf aan partijgenoot Brecht Warnez in de parlementaire commissie Binnenlands Bestuur. Dentergem is een van de negen gemeentes waar er nog zo’n onderzoek naar fraude met volmachten loopt.

Bij de voorbije verkiezingen behaalde de partij Eendracht opnieuw de meerderheid, maar moest ze wel twee zetels prijsgeven aan Focus8720. Daardoor is er nu maar één zetel verschil tussen meerderheid en oppositie. De verhoudingen binnen de raad of de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen evenwel niet meer beïnvloed worden door mogelijke fraude. Klachten indienen kon tot een bepaalde datum bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar die termijn is intussen verstreken. Het is wel zo dat de benoeming van de aangewezen burgemeester door provinciegouverneur Carl Decaluwé niet kan gebeuren zolang het onderzoek loopt.

Volmachten

“We hadden hierover al eerder geruchten gehoord, maar er kwam toen geen hard bewijs boven drijven”, vertelt Aniek Van de Velde van oppositiepartij Focus8720, die de kwestie woensdagavond op de gemeenteraad ter sprake bracht. “Zo hoorden we waaien dat het opmerkelijk was dat de burgemeester in de nasleep van de bekendmaking van het onderzoek recent rondging in lokaal dienstencentrum Kloosterhof. Ik kreeg daar veel vragen over. Sinds wanneer is het schepencollege op de hoogte gebracht van dit onderzoek?

“Ik heb dit net als u moeten vernemen uit het parlementaire antwoord van de minister”, reageert burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Een kleine maand eerder heb ik ook een paar informele telefoons van mensen gekregen die vertelden dat er een onderzoek hangende was en dat ze een telefoon of brief van de politie hebben gekregen om een verklaring te komen afleggen. Eén iemand vertelde me dat dit gerucht de ronde deed in de buurtwinkel (van oppositieraadslid Greta Chantrie, die op de raad meteen ontkende iets met de zaak te maken te hebben, red.). Enkel op die manier zijn wij dit te weten gekomen. U wil als oppositiepartij transparantie, maar wij willen dat ook. Ik stel voor dat u bij u zelf begint, want u bent eerder al in Brugge geweest om het hele verkiezingsdossier te controleren.” Raadslid Aniek Van de Velde ontkent op haar beurt dat de klacht van haar komt.

Privé

Wat het Kloosterhof betreft reageerde de burgemeester gepikeerd. “Wat ik daar doe, is in feite een privévraag en daar hoef ik niet op te antwoorden. Vindt u dat een normale vraag? Maar goed, ik ben daar recent twee keer geweest om een datum te vragen voor de jaarvergadering van de heemkundige kring (waar de burgemeester lid van is, red.) En als u het wil weten, ik heb daar ook een aperitiefje gedronken. De conclusie is: we gaan gewoon het onderzoek afwachten en dan zullen we wel communiceren.”

De oppositie is niet tevreden met dat antwoord. “We hebben samen met onze inwoners recht op duidelijkheid. We volgen deze zaak op de voet op en dringen aan op transparantie hieromtrent. We willen een politiek die draait om openheid en vertrouwen. Dit onderwerp verdient een grondig onderzoek en een eerlijke communicatie naar de inwoners toe.”

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt het nieuws, maar kan geen verdere details geven. “Het onderzoek loopt nog volop en in het belang daarvan kunnen we op dit moment hierover niet communiceren”, klinkt het.