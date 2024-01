Parkeerverbod en busverbindingen beroeren Pittemse gemeenteraad

Tijdens de Pittemse gemeenteraad op maandagavond 29 januari diende de raad zich te buigen over een bijkomend parkeerverbod in twee centrumstraten. Onder andere de gewijzigde route van De Lijn lag aan de basis van deze maatregel. De oppositie had heel wat bezwaren en gooide ook meteen de problemen rond de nieuwe busverbinding op tafel.

Er komt een bijkomend parkeerverbod in de Heidenskerkhofstraat tussen de Wielewaalstraat en de Torremolenstraat. Naast het bestaande parkeerverbod langs de onpare zijde van de straat zal ook een verbod ingesteld worden langs de andere kant, met uitzondering van twee kleine parkeerstroken. Ook in een deel van de Torremolenstraat komt een parkeerverbod. Andres Vandewalle (NPE) had uit naam van de oppositie heel wat vragen. “Waarom wordt dit de bewoners zonder veel informatie opgedrongen? Waarom willen jullie van een in de toekomst zeer drukke weg een ‘autosnelweg’ maken? Twee kleine parkeerstroken zullen het verkeer immers niet afremmen. Welke oplossing zien jullie voor al de vrachtwagens, tractoren en bussen die hier in de toekomst zullen passeren?”

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) gaf hier antwoord op. “Heel wat bewoners zijn vragende partij om het moeilijk kruisen en het hierbij rijden over de voetpaden aan te pakken. De twee parkeerstroken worden voorzien in het deel van de straat waar altijd de meeste auto’s staan en zullen ervoor zorgen dat veilig kruisen beter zal lukken. Wat de snelheid in de straat betreft is hier in de toekomst zone 30 voorzien, iets wat voldoende zal gecontroleerd worden. Wat de vrachtwagens betreft: deze zullen hier, met uitzondering van lokale bediening, gewoon niet meer door mogen.”

Busverbinding

Oppositieraadslid Renzo Callant klaagde ook de slechte busverbinding van De Lijn aan, vroeg zich af waarom de route moest verlegd worden en welke stappen zullen genomen worden om dit op te lossen. “De veranderde verbinding werd al in 2020 vastgelegd”, antwoordde de burgemeester. “Dit is al heel wat jaren een zeer drukke lijn, maar dat is uiteraard geen reden voor de bussen om niet te stoppen of reizigers te laten wachten. We zitten regelmatig samen met De Lijn, maar op korte termijn zien ze niet direct een oplossing. Daarom hebben we, samen met onder andere de gemeente Ardooie, een brief gestuurd naar minister Lydia Peeters om de problemen aan te kaarten. Ik kan alleen maar de mensen oproepen om zelf te blijven mailen en te blijven klagen bij De Lijn.