Panse oppositie weigert te stemmen over invoeren deontologische code

Het voorstel om een deontologische code voor raadsleden in te voeren, lokte bij de oppositie heel wat reacties uit. Volgens raadslid Pol George (Lijst Burgemeester) is het vastleggen van presentiegelden en afwezigheden een bevoegdheid van de Vlaamse overheid, niet van de gemeenteraad. “We vragen om dit agendapunt af te voeren.”

“U heeft het recht dit te vragen, maar daar gaat de meerderheid niet op in”, repliceerde burgemeester Bram Degrieck. Oppositieraadslid Christophe Delrive (Lijst Burgemeester) sloot zich aan bij Pol George: “Dit reglement lijkt me op het lijf geschreven van één iemand in het bijzonder!” De oppositieraadsleden besloten de zaal te verlaten: “We willen niet stemmen over iets dat niet kan!”

De geviseerde persoon in kwestie was schepen Cindy Verbrugge. De deontologische code was bedoeld om het loon terug te vorderen van de schepen die volgens de meerderheid stelselmatig afwezig was op vergaderingen. Schepen Verbrugge verdedigde zich: “Ik ben voor een deontologische code en voor democratie, maar wat jullie hier voorleggen, is juridisch niet in orde! Ik heb me goed laten adviseren door het Agentschap Binnenlands Bestuur.”

Niets te verbergen

“Bovendien heb ik het recht om dit achter gesloten deuren te laten behandelen, maar dat wil ik expliciet niet, want ik heb niets te verbergen! Mijn afwezigheden heb ik laten uitdiepen door het lokaal bestuur. 16 keer heb ik niet kunnen deelnemen aan een vergadering. Ik ben risicopatiënt en heb minstens tien keer gevraagd om de zitting digitaal te kunnen volgen, maar dat mocht niet.”

Doktersattest

“Door een zwaar auto-ongeluk heb ik ook een tijd forfait moeten geven, maar daarvoor heb ik een doktersattest ingediend. Dat ik niet mag werken, is jullie beslissing, want jullie hebben mijn bevoegdheden afgenomen. Ik ben nog altijd bereid om hard te blijven werken en zal dit blijven doen tot het einde van deze legislatuur.”