Padel en kunstgras beroeren nu ook Pittemse gemeenteraad

Nadat de vernietiging van de vergunning van het clubhuis van de padelvelden en de klacht tegen de aanleg van een kunstgrasveld op de sportsite de voorbije weken regelmatig de media haalden, beroerden deze onderwerpen nu ook de Pittemse gemeenteraad op maandag 6 november.

“Ik kijk met gemengde gevoelens naar wat zich de voorbije weken afspeelde rond de sportsite, die een bron van sportieve vreugde zou moeten zijn, maar die helaas een bron van frustratie en van een opbod van klachten en gerechtelijke procedures is geworden”, stak oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE) van wal.

“We zitten dan ook met heel wat vragen. Allereerst wat de timing van de vergunningsaanvragen betreft: deze voor de padelvelden en de cafetaria werden apart ingedeeld, terwijl deze blijkbaar één geheel moeten vormen. Had de gemeente dit moeten weten en is er sprake van schuldig verzuim? Kan dit de gemeente aangewreven worden en kan er schadevergoeding geëist worden? We stellen ons ook de vraag wat de gemeente het voorbije jaar gedaan heeft om de situatie te ontmijnen en om de partijen dichter bij elkaar te brengen? Wat gaat de gemeente nu doen om tot een oplossing te komen? Wat het kunstgrasveld betreft, wat zijn hier de stappen die zullen genomen worden? We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er niet vooraf gehandeld werd, maar dat er pas ingegrepen wordt als de problemen zich al stellen.”

Wettelijke weg volgen

“Om te beginnen gaan we deze zaken niet hier en niet in de pers oplossen”, reageerde burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) hierop. “De sportsite is altijd al een locatie voor sport en spel geweest en moet dit ook blijven. We blijven dan ook achter de ontwikkeling van de site staan. Wat de concessie van de padel en de aanleg van het kunstgrasveld betreft werden door ons alle geldende regels gevolgd. Helaas ligt het verlenen van de vergunning van beide dossiers niet in onze handen, maar moet dit door de aard van de werken door de provincie gebeuren. Wij kunnen dan ook niets anders dan de wettelijke weg te blijven volgen. Wat de padel betreft moet de provincie hier een beslissing in nemen en wat het kunstgrasveld betreft zal dit de bevoegde minister moeten zijn. We leven gelukkig in een rechtsstaat, maar dat brengt helaas ook met zich mee dat één of een paar personen heel wat macht kunnen uitoefenen.”