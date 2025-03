Paaltjes blijven voorlopig staan in de E. Devloostraat in Vleteren, gemeentebestuur onderzoekt alternatief met camera’s

De paaltjes, die momenteel de wijk in de Edmond Devloostraat in twee splitsen, blijven voorlopig staan. De gemeenteraad besliste uit te kijken naar een alternatief met slimme camera’s met nummerplaatherkenning.

Er waren klachten over te snel en doorgaand verkeer, en onveilige situaties voor de spelende kinderen in de wijk. Met de werken op de N8 was de E. Devloostraat de vluchtroute om de lichten aan de werkzaamheden te vermijden. Er werden toen paaltjes geplaatst, om zo te voldoen aan de klachten en opmerkingen die de gemeente binnen kreeg. Het plaatsen van die paaltjes lokte heel wat reacties uit: soms positief, soms negatief, soms agressief.

Om de bewoners aan het woord te laten, bezorgde de gemeente een vragenlijst aan alle bewoners, om zo zelf eens na te gaan welke argumenten er werden bovengehaald om de paaltjes al of niet te behouden. Bleek dat er meer tegenstanders waren van die paaltjes dan voorstanders. Met vooral het niet veilig kunnen uitrijden in de Reningestraat als reden.

Maar nu pakte het schepencollege uit met een alternatief. “We kregen het voorstel om slimme camera’s te plaatsen aan de in- en uitrit van de wijk, waar plaatselijk verkeer geldt”, stelt burgemeester Bram Coppein (LVP). “Die camera’s zouden de nummerplaten van de bewoners herkennen en ook de snelheid meten en de tijd tussen het binnen en buiten rijden.”

Paul Vandendriessche (Vleteren Actief) vond het een zeer goed idee. “Wie er niet moet zijn, riskeert een boete voor het negeren van uitgezonderd plaatselijk verkeer en bovendien een snelheidsboete”, aldus Vandendriessche.

Gemeenteraadsvoorzitter Patrick Gouwy (LVP) stelde wel dat die camera’s een zeer dure oplossing zijn. “Er wordt gewag gemaakt van minstens 63.000 euro, en we weten dan nog niet eens wat er al of niet inbegrepen is. Het zou een goede zaak zijn, indien de camera’s verplaatsbaar zouden zijn. Dan kunnen ze ook ingezet worden bij andere knelpunten in de gemeente. Daarom stellen we het punt uit tot een volgende gemeenteraad, zodat we het voorstel kunnen uitwerken en bestuderen”, zei Gouwy. De paaltjes blijven er dus voorlopig staan. Ter hoogte van het speelpleintje zou er een fysieke afremming komen via een chicane of een verhoogd verkeersplateau.

Ereburgemeester

De raadsleden stelden voor de titel van ereburgemeester toe te kennen aan Stephan Mourisse. Hij was 15 jaar burgemeester van Vleteren, van 2010 tot eind 2024. Voorafgaandelijk had hij ook nog negen jaar een uitvoerend mandaat: drie jaar schepen (2007-2009) en zes jaar voorzitter van het OCMW (2001-2006).

Gecoro

Er werd beslist een nieuwe Gecoro samen te stellen, met 9 in plaats van 7 leden. Raadslid Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) vond het jammer dat er geen Milieuraad meer zal bestaan, nu die opgaat in de Gecoro. “De Milieuraad was een goed forum. Het enige waar landbouw en milieu elkaar konden treffen”, zei Dejonckheere. Volgens de burgemeester kreeg het schepencollege erg weinig adviezen van de Milieuraad, en kan ze die nu krijgen van de Gecoro. De milieuwerkgroepen blijven bestaan.

Bpost

De handelshuurovereenkomst met bpost voor een ruimte in het OCMW-gebouw in Woesten wordt verlengd voor een periode van negen jaar vanaf 2026. De jaarlijkse handelshuur bedraagt 4.800 euro, de verbruiks- en energiekosten worden op een vast bedrag van 150 euro gebracht. Op woensdagvoormiddag kan men in hetzelfde gebouw terecht voor het Sociaal Huis.

De volgende gemeenteraad heeft plaats op donderdag 10 april.