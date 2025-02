Overlast aan nachtwinkel in Doorniksestraat is thema op gemeenteraad

Op de gemeenteraad in Kortrijk van 17 februari had Vlaams Belang raadslid Karel Descheemaeker enkele vragen over de onveiligheid en leegstand in de binnenstad, met name in de Doorniksestraat. Vooral bij de nachtwinkel Kortrijks Tabakshuis is er sprake van overlast, openbaar dronkenschap, wildplassen, etc. Schepen van Nette stad en afvalbeleid Wouter Allijns (TBSK) erkende dat de Doorniksestraat een probleemstraat is. Burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK) benadrukte dat de problemen op de radar staan en dat er een meer aanklampend beleid zal worden gevoerd.

Het was Karel Descheemaeker die de kat de bel aanbond op de lange gemeenteraad. “De Doorniksestraat, een belangrijke toegangspoort voor onze stad, kampt met twee problemen: een toenemende overlast en een aanhoudende leegstand. Handelaars en bezoekers klagen bij onze partij over dronkenschap, overlast, wildplassen en vernielingen, vooral rond de nachtwinkel. Hotelgasten (van Ibis Hotel, red.) mijden op bepaalde uren zelfs de straat in kwestie. Dit allemaal ondanks inspanningen van de politie.”

Descheemaeker kaartte aan dat er sinds de verhuis van de C&A-winkel nu al zes jaren een ruimte van 2000 m² leeg staat. “De hoge huurprijzen en belastingen schrikken investeerders af hier in Kortrijk.” Het Vlaams Belang-raadslid vroeg dus om een ‘doortastend en structureel ingrijpen van het stadsbestuur.’

Schepen Allijns reageerde als eerste: “Wij hebben met het stadsbestuur exact dezelfde bezorgdheden. Het probleem stellen is echter eenvoudiger dan het oplossen. Het is inderdaad een probleemstraat. Imagoverlagende zaken zoals wat er bij de nachtwinkel gebeurt, moeten we kunnen aan banden leggen. We zijn daarmee bezig.” De stopzetting van de C&A-winkel was volgens de schepen onder andere te wijten aan de opkomst van online fast fashion-alternatieven, een problematiek die Kortrijk overstijgt.

Burgemeester Ruth Vandenberghe sprong bij: “Op vlak van onveiligheid is er inderdaad een verhoogde overlast de laatste tijd. Denk maar aan de ‘hangouderen’ die op de vorige gemeenteraad ter sprake kwamen. We gaan in gesprek met de handelaars, de politie is extra waakzaam en de straathoekwerkers worden hier ook over aangesproken. Er zal dus een meer aanklampend beleid worden gevoerd.”