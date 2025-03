Over neven- of herbestemming nog geen duidelijkheid: “Kerken worden niet afgebroken”

Tijdens de gemeenteraad van Poperinge kwam Johan Lefever (Bewust) maandagavond tussen over het kerkenbeleidsplan en de aanvraag van de provinciale subsidie hiervoor. Uit het antwoord van schepen Ben Desmyter (CD&V) bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

“In 2023 werd gemeld dat er een opvolging zou komen van het eerdere plan van 2017 en dat bepaalde pistes toen reeds verlaten werden rond de herbestemming van de O. L. V.-kerk in het centrum en de kapel van Sint-Jan-ter-Biezen en die van het Vogeltje”, richtte Johan Lefever zich tot het stadsbestuur en de bevoegde schepen. “U stelde dat het toen te vroeg was om eventuele subsidies aan te vragen. In het debat van 2024, meldde u dat de gesprekken met het centraal kerkbestuur op gang werden getrokken en dat het voorbereidend werk was begonnen. Niet alleen een kerkenbeleidsplan, maar ook de verwerking van het eredienstendecreet en de opmaak van het financieel plan”, aldus raadslid Lefever. “Is er reeds brede consensus bereikt met het lokale kerkbestuur? We vernemen alvast, in de marge, dat het pastoraal plan van ‘Kerk in Poperinge’ klaar is en dat dit reeds door het bisdom werd goedgekeurd. Dit document kan een basis zijn om mee aan de slag te gaan tijdens de gesprekken met het kerkbestuur, dat zeker openstaat voor nevenbestemming en zelfs voor herbestemming van kerken. Zelfs dat mag niet langer een taboe zijn. We herhalen ook dat deze interessante oefening best behoedzaam gebeurt want dat zijn, ook voor niet kerkgangers, gevoelige aangelegenheden”, aldus Johan Lefever. “Concrete vraag dus of de gesprekken reeds lopende zijn wetende dat 1 juni, de deadline is en dat u eerder stelde te willen landen in maart-april. Het tweede item is de provinciale subsidiëring, met deadline 1 maart”, vervolgde Lefever. “U zei dat u dit niet ‘aan ons wil laten voorbijgaan’. U sprak over dossiers rond sanitaire ingrepen, aanbrengen van audiovisueel materiaal, werken rond toegang, nooduitgangen … Kortom subsidie om het multifunctionele gebruik van parochiekerken en het medegebruik ervan te stimuleren. Zal u beroep doen op die subsidies?”

Nevengebruik

Schepen Ben Desmyter antwoordde dat de onderhandelingen bezig zijn: per kerk wordt een fiche opgemaakt. “Wat vast staat is dat geen enkel kerkgebouw wordt afgebroken. En de vooropgestelde deadlines worden opgeschoven. We zien wat financieel haalbaar is tegen eind mei. De lokale gemeenschap wordt ook geconsulteerd, onder andere in functie van nevengebruik. Ook de kerkbesturen willen die oefening maken.”

Subsidie

“Er is nog niets concreets”, reageerde Lefever. “Nochtans vernemen we vanuit de kerkelijke overheid dat er wel degelijk ideeën zijn. Ook die overheid is bereid nieuwe functies te geven, van neven te bestemmen en zelfs te herbestemmen. We vernemen dus dat Poperinge geen provinciale subsidie zal aanvragen voor infrastructurele ingrepen. Het blijft een interessante oefening om tot consensus te komen met alle partners.”