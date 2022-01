Ouderdomsdeken stapt uit de raad

Brand Perneel (80), oppositieraadslid voor N-VA in Lichtervelde, verlaat de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door partijgenoot Koenraad Coussée. Brand was de ouderdomsdeken van de raad en stapte maar op 71-jarige leeftijd in de politiek.

“Brand was stichter en de eerste voorzitter van N-VA Lichtervelde”, weet huidig voorzitter Koenraad Coussée. “Hij was zowel in 2012 als in 2018 lijsttrekker en was daarbij steeds degene met het meeste aantal voorkeurstemmen op de N-VA lijst. Brand was gekend omwille van zijn grote dossierkennis en zijn oog voor de kleinste details”.

Brand geeft zijn leeftijd op als voornaamste reden om de gemeenteraad te verlaten. “Ik word op 22 januari 81”, verduidelijkt Brand. Opvolger Koenraad Coussée (58) is politiek actief sedert 2003. “Ik zetelde 6 jaar in de OCMW-raad en vertegenwoordig N-VA de laatste drie jaar in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst”, vertelt Koenraad.

Daarnaast is hij ook voorzitter van N-VA Lichtervelde.