Oudenburgse oppositie eist ‘onafhankelijke’ voorstelling van auditrapport

Peter Velle, fractieleider van oppositiepartij CD&V+ in Oudenburg, wil dat het rapport van Audit Vlaanderen op de besloten gemeenteraad van maandag voorgesteld wordt door een ‘onafhankelijk raadsman’ of door iemand van Audit Vlaanderen zelf. “Dit rapport is bijzonder schadelijk voor heel onze gemeente en de Oudenburgse politieke geloofwaardigheid”, klinkt het.

Begin deze maand raakte bekend dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de stad Oudenburg onder verscherpt toezicht laat plaatsen. Die maatregel nam Somers na een – volgens sommigen – vernietigende forensische audit door Audit Vlaanderen. Het rapport zou vooral burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) viseren en tilt zwaar aan een aantal verdachte vastgoedtransacties. Naast burgemeester is Dumarey zaakvoerder van makelaardij Residentie Vastgoed. De forensische audit is eveneens doorgestuurd naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie, een orgaan van de federale politie.

Zoals de wet het voorschrijft, is een exemplaar van de audit ook verspreid onder de gemeenteraadsleden in Oudenburg. Maandag krijgen zij tijdens een besloten zitting uitleg over de audit maar de manier waarop dat zal gebeuren, zint de oppositie niet. “Het kan niet de bedoeling zijn dat de burgemeester daar zelf de audit komt voorstellen. Wij vragen de aanstelling van een onafhankelijke deskundig raadsman – of vrouw door de stad die de raadsleden kan bijstaan in de bespreking van het rapport, of de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Audit Vlaanderen”, zegt Peter Velle, fractieleider van oppositiepartij CD&V+.

Oppositieleider Peter Velle.

Over de concrete inhoud van het rapport wil Velle zich niet uitspreken voor de gemeenteraad van maandag maar dat het document geen goeie reclame voor de stad is, blijkt volgens hem duidelijk. “Dit rapport lezen heeft ons geen deugd gedaan. Ik hoor van verschillende mensen dat ze fysiek misselijk werden bij het lezen, dat ze zich bekocht voelden, bedrogen. Men noemt het een regelrechte misdaadroman”, is Velle scherp.

“Dit is bijzonder schadelijk voor heel onze gemeente en de Oudenburgse politieke geloofwaardigheid. We distantiëren ons daar nu al integraal van”, klinkt het. De oppositieleider verwacht dat er, na de besloten zitting, ook een openbare zitting zal volgen.

Ter goeder trouw

De voorzitter van de Oudenburgse gemeenteraad, Open VLD-er Stefaan Reynaert, heeft Audit Vlaanderen ondertussen gevraagd om een vertegenwoordiger te sturen. “Om een onafhankelijke jurist aan te stellen, moet een hele procedure gevolgd worden en dat zou dus niet in orde komen tegen maandag. Het is dan ook beter dat iemand van Audit Vlaanderen die toelichting komt doen”, reageert burgemeester Anthony Dumarey.

Ook hij wil voorlopig niet ingaan op de concrete inhoud van het rapport. “Daarvoor dient de besloten gemeenteraad, waar alle gemeenteraadsleden hun zeg kunnen doen. Maar ik blijf erbij dat ik altijd ter goeder trouw gehandeld heb, binnen een passend juridisch kader. In het auditverslag zitten uiteraard bepaalde elementen en ik heb ook al gezegd dat we daarmee aan de slag zullen gaan”, klinkt het.