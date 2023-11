Oudenburgse gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert legt keuze uit om geen schepen te worden

De gemeenteraadszitting van woensdagavond 22 november had een feestelijk tintje met vooraf de installatie van de kindergemeenteraad. Echter was er voor het eerst een raad met de vorige burgemeester Anthony Dumarey als gewoon raadslid en dat gaf voor velen van Open VLD een wrang gevoel. Niet in het minst voor Anthony zelf die zei het moeilijk te hebben.

Wie het ook lastig had, was gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert. Hij was in feite de eerste in rij voor de opvolging van Romina Vanhooren – nu burgemeester – als schepen, maar liet het ambt aan partijgenoot Jens Balliere. “Door de vele vragen waarom ik die functie niet opneem, wil ik hier enige uitleg geven”, aldus Stefaan Reynaert die de zitting even onderbrak.

“Ik wil daar klaar en duidelijk over zijn. Niet omdat het mij niet interesseert, want het is een omvangrijk en uitdagend bevoegdheidspakket. Wel omdat ik mezelf in de huidige omstandigheden niet 100 procent zie functioneren binnen het College van Burgemeester en Schepenen, voor mezelf een absolute voorwaarde.”

“De afgelopen weken waren zenuwslopend met het trieste ontslag van mijn compagnon de route sinds 24 jaar tot gevolg. Een ontslag dat mijns inzien absoluut niet nodig was en te vermijden, een ontslag dat niet door de oppositie was gevraagd, een ontslag dat niet het gevolg was van het beruchte rapport, maar wel van de constante verdachtmakingen en de invloed van hogere krachten.”

“De houding van sommige leden van het college heeft ook voor mezelf een vertrouwensbreuk veroorzaak; het herstel van dat vertrouwen vergt tijd. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dat vertrouwen op termijn kan worden hersteld, zodat we samen het prachtige palmares van deze coalitie, waarvan Anthony Dumarey de architect is, kunnen verdedigen.”

“Ik wil tot slot benadrukken dat ik er 100 procent vertrouwen in heb dat Jens Balliere zich volledig zal geven voor deze uitdaging en het vele werk dat Anthony in gang heeft gezet, de resterende tien maanden tot een goed einde zal brengen.”