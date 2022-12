Oudenburg stelt budget 2023 voor: algemene belasting daalt lichtjes

In de gemeenteraad van 14 december wordt de jaarlijkse budgetswijziging ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. “Ondanks de economische realiteit waarbij grondige besparingen zich opdrongen blijven de drie pijlers van het beleid overeind: blijven investeren, de schuldgraad doen dalen en de algemene belasting gaat naar beneden”, licht burgemeester Anthony Dumarey toe.

“Net zoals alle andere lokale besturen bevindt de stad zich in woelige financiële waters. Nadat de coronacrisis druk zette op het lokale budget kwamen er de torenhoge energieprijzen en de stijgende inflatie die de personeelskosten de pan deden uit swingen. Bij de opmaak van de budgetwijziging waren concrete en doordachte maatregelen meer dan nodig”, zegt schepen van Begroting Tahira Malik. “Besparingen allerhande drongen zich op en werden ook doorgevoerd. Hierbij wilden we voornamelijk inzetten op een efficiënte en performante werking.”

Personeelsstop

Een van de voornaamste maatregelen is een personeelsstop vanaf 2023, waarbij geen ontslagen vallen, maar wel vijf pensioengerechtigden niet worden vervangen. Verder wordt het energieverbruik van de stadsgebouwen aangepakt en het dimmen van de straatverlichting tussen 23 en 5 uur. “We blijven wel investeren in sport. In samenspraak met de vzw Sport en Recreatie wordt onder andere geïnvesteerd in nieuwe judomatten, goed voor 6.000 euro, voor de lokale judoclub en wordt de sporthal verder op punt gezet. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het verder financieel gezond maken van de stad”, aldus nog Tahira Malik.

“Nadat in 2019 de belasting al met 4 procent daalde – van 110 naar 106 euro – en in 2021 de singlereflex werd ingevoerd, waarbij singles de helft van de belasting betalen, doet dit stadsbestuur de algemene belasting verder dalen van 106 tot 103 euro en 51,50 euro voor wie single is”, vult burgemeester Anthony Dumarey aan.

Wel blijven investeren

“Toch wil deze bestuursploeg nog steeds aan beleid doen en zeker niet tot stilstand komen. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren. Zo maken we meteen werk van een extra parking ter hoogte van de Brugsesteenweg in Roksem en zetten we in op de eerste uitvoeringen van de masterplannen voor Ettelgem en Oudenburg. In 2023 wordt de Abdijhoeve verder definitief afgewerkt. We mikken op de paasvakantie als einddatum voor de opening van het binnenplein en eind mei moet de trouwzaal en de Arnolduszaal klaar zijn voor gebruik”, aldus de burgemeester.

“Ook ruimtelijk blijven we verder vernieuwen. Momenteel wordt gewerkt aan diverse studieopdrachten voor ruimtelijke uitvoeringsplannen; zo onder meer voor De Kei, Plassendale en Steengoed. Ook voor de uitvoering van de Masterplannen Ettelgem en Oudenburg bereiden we alles ruimtelijk voor. Daarnaast zetten we het komende jaar volop in op de noodzakelijke infrastructuurwerken voor het museum”, zegt schepen Stijn Jonckheere.

Budget voor zonnepanelen

“Door de torenhoge energieprijzen zetten we versneld in op het plaatsen van zonnepanelen op de stadsgebouwen; de komende maanden is alvast de sporthal aan de beurt. In het kader van een duurzaam beleid is er vanaf januari een tweewekelijkse ophaling van groenten,- fruit- en tuinafval in de nieuwe gele GFT-zakken. De mobiliteit in onze stad wordt drastisch veiliger door de vijf Vlaamse trajectcontroles op ons grondgebied die in het nieuwe jaar in werking treden. Tot slot verhoogt de stad haar tussenkomst in de Buzzy-passen van 30 naar 50 procent per schoolgaand kind”, licht schepen Gino Dumon zijn bevoegdheden toe. Ook staat de plaatsing van zonnepanelen op het gebouw van cc Ipso Facto, en in functie van draagkracht ook op de nieuwe school in Roksem. Riethove en Biezenbilk komen ook nog aan de beurt. In totaal investeert de stad hier 500.000 euro.

Investeren in de mensen

“Bovenal blijven we investeren in onze mensen. We blijven investeren in publieke ruimte voor jeugd en gezin, zo staat in 2023 een nieuw skatepark gepland, tal van nieuwe speelpleinen en wordt er verder geïnvesteerd in de nieuwbouw BKO in de Hoogstraat. Ook blijven we ons inzetten voor financieel kwetsbaren in onze stad door onder andere bijkomende middelen te voorzien om effecten van de energiecrisis op te vangen met de sociale dienst. Tot slot blijven we ook werken aan beleving voor jong en oud. Er zijn middelen voorzien voor een ruim activiteitenaanbod in het LDC Biezenbilk en Dorpshuis Roksem en voor de Funtours voor de jeugd in onze stad”, zegt schepen Romina Vanhooren. Zij voorziet een budget van 100.000 euro.