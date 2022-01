Oude bedrijfsterreinen krijgen nieuwe bestemmingen

De hete hangijzers voor Zulte zijn ongetwijfeld de grote herontwikkelingen van oude bedrijfsterreinen, elke deelgemeente heeft er wel een. Het uitzicht van heel Zulte zal in de toekomst erg veranderen. De burgemeester wil op lange termijn een leefbare gemeente creëren waar wonen, werken en winkelen op korte fietsafstand van elkaar liggen. De oppositie volgt vooral de kostprijs en de impact op de mobiliteit met argusogen.

Zulte heeft een rijk industrieel verleden. Pakweg 50 jaar geleden draaide de textielnijverheid op volle toeren en kenden garenfabrikant Lys Yarns en de Zultse Wolspinnerij hun hoogtepunt. Veel Zultenaars werkten er hun hele carrière en moesten met pijn in het hart aanzien hoe hun fabriek langzaam teloorging.

Verkommerde bedrijfssites

Tien jaar gelden werden beide bedrijven officieel failliet verklaard. In 2005 ging in Olsene al eierverwerkend bedrijf Vandewiele op de fles en in 2008 stopte ook wasmachinefabrikant Olympia in Machelen. Sindsdien stonden al deze bedrijfssites te verkommeren.

“De laatste jaren hebben we de moeilijkste knopen kunnen ontwarren”, begint burgemeester Simon Lagrange. “Voor de site van de wolspinnerij en die van Vandewiele lag dit extra moeilijk omdat de grond verdeeld was onder meerdere eigenaars. Bij Vandewiele hebben we geprobeerd om de site te verkavelen maar dat botste op een njet van hogerhand. De bouw van een nieuwe kmo-zone is daar intussen gestart.”

“Het belangrijkste project voor ons is Lys Yarns. Die grond hebben we met de gemeente zelf aangekocht omdat het de ideale locatie is om veel publieke functies in te huisvesten. Alle projecten passen in een langetermijnvisie waarbij we verschillende functies van een gemeente dicht bij elkaar willen brengen.”

Kostenplaatje

De oppositiepartij CD&V is blij dat er eindelijk schot kwam in de zaak maar zal de projecten nauw opvolgen. “Ik hield mijn hart vast voor de saneringskost van Lys Yarns”, zegt fractieleider Sally Cosyns.

“We mogen van geluk spreken dat we daar een grote subsidie konden voor krijgen. We delen wel de visie van de burgemeester om Lys Yarns in de toekomst vooral als woonplaats voor senioren te gebruiken en we zijn blij dat we vanuit de oppositie ook onze eigen bijdrage konden leveren. Het is onze Marc Devliegher die aandrong op het aanstellen van een deskundige asbestverwijdering bij de sloop van Lys Yarns.” (JF)