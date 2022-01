Oud-OCMW-voorzitter Kaat Depreitere (51)stapt uit de raad in Koekelare: “Het is tijd voor verjonging”

Kaat Depreitere, raadslid voor de CD&V-oppositie, verlaat na 22 jaar de Koekelaarse politiek. Ze wordt opgevolgd door Sam Dewulf. Sam is de neef van Kaat en wordt door fractieleider Tom Pollentier omschreven als de ‘coming man’ van CD&V.

Kaat Depreitere (51) was in 2000 voor het eerst kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze maakte haar politieke debuut in de OCMW-raad waarvan ze van 2004 tot 2006 deel uitmaakte. Van 2007 tot 2012 was Kaat Depreitere OCMW-voorzitter. Ze zetelde van 2013 tot op heden in de gemeenteraad. “Ik besef dat mijn politieke houdbaarheidsdatum overschreden is”, aldus Kaat, “Onze gemeente kan wel wat verjonging gebruiken”.

Kaat geeft de fakkel door aan Sam Dewulf (27), van wie ze de tante is. “Sam is in Koekelare vooral bekend door de Chiro”, weet CD&V-fractieleider Tom Pollentier. “Hij was er zes jaar hoofdleider en zetelde ook een tijdlang in de jeugdraad. Als trainer bij krachtbalclub D&W is hij ook lid van de sportraad. Sam is historicus en is aan de slag als medewerker van federaal volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle. In 2018 nam hij voor het eerst deel aan verkiezingen. In 2021 werd hij lid van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Nauwelijks een jaar later zet onze ‘coming man’ de stap naar de gemeenteraad. Hij is meteen de derde generatie uit de familie Depreitere in de gemeenteraad na opa Raf en tante Kaat”.

“Ik zal mijn rol als oppositieraadslid opbouwend, maar kritisch proberen te vervullen”, aldus Sam. “Vooral het ondersteunen van alle verenigingswerk in de brede zin is voor mij prioritair”. Sam Dewulf legt tijdens de gemeenteraad van 24 januari zijn eed af. Partijgenoot Patrick Timmerman (57) volgt hem op in het Bijzonder Comité. (BCH)