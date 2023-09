Oud OCMW-voorzitter Hans Mommerency kapt na 20 jaar met politiek: “Kiezer stemt voor clichés”

Hans Mommerency (57) nam ontslag als gemeenteraadslid voor CD&V. Daarmee trekt hij een streep onder een politieke loopbaan die ruim 20 jaar duurde. Hans zegt geen echte vrienden overgehouden te hebben aan twee decennia politiek, maar zegt ook te hopen dat hij geen vijanden gemaakt heeft.

Hans kwam mede door zijn engagement in een aantal Oostnieuwkerkse jeugdverenigingen in de politiek terecht. “Ik was actief in de Chiro en in jeugdhuis Dolce Vita”, vertelt Hans. “Daardoor raakte ik ook in de jeugdraad. Op een bepaald moment werd ik aangesproken door Griet Decru-Leroy. Griet was OCMW-raadslid en zou geen kandidaat meer zijn bij de verkiezingen. Ze polste me toen of ik haar wou vervangen. Op die manier ben ik in de politiek gerold.”

Bij zijn eerste verkiezingsdeelname in 2000 werd Hans meteen tot OCMW-raadslid verkozen. “Dat was een heel boeiende periode”, herinnert Hans zich. “Elke politicus zou eigenlijk op die manier moeten kunnen starten. Ik heb in de OCMW-raad heel veel opgestoken, maar tegelijkertijd is het een zachte manier om betrokken te worden en dat uit de schijnwerpers van de gemeenteraad.”

Dienstencentrum

In 2006 werd Hans OCMW-voorzitter. “De OCMW-voorzitter maakte toen voor het eerst ook deel uit van het schepencollege”, weet Hans. “Ik was toen bevoegd voor alles wat met sociale zaken te maken had. Van kinderopvang tot welzijn en sociale tewerkstelling. Er brak toen een heel heftige, maar ook boeiende periode aan. Woonzorgcentrum De Oever werd toen immers gebouwd.”

“Ik volgde zowel de bouw als het financiële aspect van de zaak op terwijl er ook twee bestaande rusthuizen met elk een eigen cultuur en een andere manier van werken moesten voorbereid worden tot samenwerking. Woonzorgcentrum De Oever is een mooie realisatie, maar ik beschouw kleinere realisaties zoals de uitbouw van het lokaal dienstencentrum en de uitbouw van het sociaal restaurant zeker niet minderwaardig ten opzichte van de bouw van het rusthuis.”

Oppositie

In 2012 kwam CD&V in de oppositie terecht. “Ik was toen fractieleider in een gemeenteraad waar het allen tegen één was”, stelt Hans. “Ik ben toen diep ontgoocheld geweest door het overlopen naar Open VLD van Gwendolyn Vandermeersch tijdens de politieke crisis waarbij zelfs onbestuurbaarheid om de hoek kwam loeren.”

“Hopelijk geen vijanden gemaakt door mijn directe aanpak in het debat”

“We hadden Gwendolyn steeds gesteund in haar ambities en hadden haar vertrouwen geschonken. Haar overstap was voor mij een grote ontgoocheling, maar het was niet de grootste uit mijn politieke loopbaan. Mijn grootste ontgoocheling ligt in de dualiteit van de kiezer. Die foetert op alles wat politiek in het verdomhoekje doet belanden, maar stemt uiteindelijk voor mensen die alle clichés over politiek bevestigen.”

Minder gemotiveerd

In 2018 raakte ik niet meer verkozen. Toen Gerda Vertriest na 1 jaar besliste om uit de gemeenteraad te stappen heb ik haar met groot plezier opgevolgd. Ook in de provincieraad waar ik 6 jaar lang zetelde, werd ik niet meer verkozen. Het is eigenlijk de afbouw van de provincieraad die er voor gezorgd heeft dat ik niet meer verkozen raakte.”

“Ik kap nu wel met politiek, maar ben de politiek zeker niet beu. Ik hou er ook niet mee op uit kwaadheid of uit rancune en kijk met plezier terug op 20 jaar politiek. Ik heb altijd gezegd dat ik maar 20 jaar aan politiek zou doen. Het zijn er uiteindelijk iets meer dan 20 geworden.”

“Ik voelde ook dat ik minder gemotiveerd was voor de raad. Dat heeft ook met een aantal zaken binnen die raad te maken. Je probeert als oppositieraadslid mee te denken met het bestuur en doet voorstellen, maar uiteindelijk zie je dat er weinig meegenomen wordt door de meerderheid. Dat maakt ook een beetje moe. Ook zijn sociale media heden ten dage nodig om aan politiek te doen. Daarvoor pas ik. Het is niet mijn ding om mezelf constant in beeld te zetten.”

Hans zegt ook geen echte vriendschappen over te hebben gehouden aan 20 jaar politiek. “Ik heb wel veel mensen leren kennen en er leuke momenten mee gehad”, aldus Hans. “Verder hoop ik dat ik geen vijanden heb gemaakt door mijn directe aanpak in het debat. Op de man heb ik echter nooit gespeeld.”