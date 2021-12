Oppositieraadslid Stijn Hommez oppert kritische bedenkingen bij de inrichting van de Veurnse ijspiste en de Eisbar

Heel wat gemeentes schaffen hun kerstactiviteiten af door de heropflakkering van de coronapandemie. Stad Veurne laat tot nog toe de kerstactiviteiten, met een ijspiste en Eisbar, toch doorgaan. Daar stelt onafhankelijk oppositieraadslid Stijn Hommez zich toch wel heel wat vragen bij.

Stijn Hommez heeft op zich niks tegen een ijspiste of een gezellige Eisbar, maar naast de onzekerheid rond de coronamaatregelen heeft hij ook bedenkingen bij de ecologische impact van een ijspiste en een verwarmde Eisbar. “Ik vraag me af hoe Stad Veurne de geldende coronamaatregelen zal toepassen”, zegt Stijn.

“Geldt hetzelfde sluitingsuur als voor de horeca, met name 23 uur, mogen er maximaal 200 personen zittend aanwezig zijn, hoe zal de controle verlopen op het aantal aanwezigen en zal het Covid Safety Ticket gecontroleerd worden? Ik heb ook mijn bedenkingen bij de verwarming van de tent van de Eisbar. Onze horecaondernemers mogen geen terrasverwarmers en vuurkorven gebruiken, hoe zal dit dan hier gebeuren, en hoe passen deze ijspiste en de Eisbar in het Burgemeestersconvenant dat Stad Veurne heeft ondertekend?”

Energieverbruik

“Franse steden als Bordeaux en Rennes zijn gestopt met de ‘traditionele’ kunstijsbanen omdat ze zich zorgen maken over de CO2-uitstoot”, vervolgt Stijn.

“Afhankelijk van de afmetingen van de kunstijsbaan en van de temperatuur van de locatie, verbruikt een ijsbaan een aanzienlijke hoeveelheid kilowatt stroom en liters water en stoot CO2 uit. Bovendien heeft de ijsbaan een risico op het lekken van water en glycol (een chemische stof die het oppervlak koud houdt). Om een voorbeeld te geven: een kunstijsbaan met een oppervlak van 200m², een gemiddelde grootte voor recreatieve banen, geïnstalleerd op een binnenplek in de winter in Centraal Europa met een lage buitentemperatuur zal 19.900 liter water verbruiken, 16.800 kw elektriciteit en heeft een maandelijkse CO2-uitstoot van 5,52 ton. Dit komt overeen met het dagelijkse energieverbruik van 610 huishoudens!”

Federale maatregelen toepassen

Schepen Jonas Bel reageert: “We hebben zo lang mogelijk afgewacht om de coronamaatregelen eventueel aan te passen. Het is niet aan Stad Veurne om dat te doen, want wij passen de federale maatregelen toe. Het controleren van de maatregelen moet door de uitbater gebeuren, niet door Stad Veurne. Wat de Eisbar betreft: dat is geen verwarmde tent met terrasverwarmers, maar een stevige constructie die wordt verwarmd met warmteblazers. Voor uw opmerking over de ijspiste hebben we zeker begrip.”

“In de toekomst zullen we geen schaatspiste meer installeren in deze context, en we zullen dit zeker meenemen in het kader van het Burgemeestersconvenant. De ijspiste zal in elk geval meer ingesloten zijn door de kerstchalets, in tegenstelling tot vorige jaren. En er zijn inderdaad geen vuurkorven toegelaten.”

