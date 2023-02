Oppositieraadslid Davy Dewaele deelt wat liefde op gemeenteraad

Niet alleen trad derde schepen Pauline Van Marcke (Samen Eén) officieel in de voetsporen van haar geliefde vader wijlen Claude Van Marcke door de eed af te leggen op de jongste gemeenteraad. Ook Davy Dewaele kreeg de schijnwerpers op Valentijn op zich gericht.

Bij het begin van de zitting kreeg hij even het woord van gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA Anzegem) waarbij hij zich kort tot alle aanwezigen richtte. “Het lijkt mij best om de hartensnoepjes in twee te breken vermits we met zoveel hier aanwezig zijn”, zei het raadslid dat sinds januari 2019 CD&V-Eendracht vertegenwoordigt in de oppositie, glimlachend. “Alleszins wil ik jullie trakteren op dit kleine snoepje ter ere van Valentijn.”

Davy Dewaele woont in Ingooigem en is leerkracht in de Vrije Basisschool De Wegelink in Vichte. Hij staat gekend om zijn constructieve en positieve manier van communiceren en het signaleren en opvolgen van kleine en grote zaken binnen de gemeente. “Vandaag is het een bijzonder dag. Ik hou van die kleine attenties”, aldus Davy Dewaele (48). “Ook op school heb ik dit gedaan. Met andere speciale dagen tover ik soms ook iets uit mijn hoed.”

Davy Dewaele zijn ambities zijn om verder politiek actief te blijven. “Mijn belangrijkste doel is dienstbaar blijven voor de burgers en meebouwen aan een mooie gemeente”, vervolgt Dewaele. “Graag hoop ik na mijn eerste legislatuur volgende keer in de meerderheid te zitten en misschien ooit schepen te worden. Welke bevoegdheden ik dan zou willen, kan ik niet onmiddellijk zeggen omdat ik veel interesses heb.” (GV)