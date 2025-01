Oppositiepartijen stappen op tijdens gemeenteraad in Nieuwpoort na discussie over bevindingen van Audit Vlaanderen, tot ongenoegen van CD&V

Een tumultueuze gemeenteraadszitting in Nieuwpoort bereikte donderdagavond een hoogtepunt toen de oppositiepartijen Pro Nieuwpoort en Gezond Verstand Nieuwpoort gezamenlijk opstapten. Aanleiding was een discussie over de bevindingen van Audit Vlaanderen, die ernstige tekortkomingen aan het licht bracht in de naleving van de Wet op Overheidsopdrachten bij het lokaal bestuur van Nieuwpoort.

Schending van regelgeving

Volgens het rapport van Audit Vlaanderen werd bij de reorganisatie van het woonzorgcentrum De Zathe en de assistentiewoningen D’Arke de Wet op Overheidsopdrachten in minstens acht gevallen overtreden. Voor een totaalbedrag van meer dan 1,3 miljoen euro werden opdrachten toegewezen zonder de vereiste concurrentie, aldus de oppositie.

Discussie achter gesloten deuren

De meerderheidspartij CD&V stelde voor om de bespreking van het rapport achter gesloten deuren te voeren, verwijzend naar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. “Onterecht”, betoogde Dimitri Dedecker van Gezond Verstand Nieuwpoort. “Het rapport richt zich op de structurele schending van de wetgeving, niet op individuen. Er worden geen namen genoemd.”

Nicolas Vermote van Pro Nieuwpoort sloot zich daarbij aan: “De Nieuwpoortenaar heeft recht om te weten hoe er met zijn belastinggeld wordt omgesprongen. De keuze van de meerderheid om deze kwestie achter gesloten deuren te houden, voelt als een poging tot doofpotoperatie.”

Verlaten van de raad

Beide oppositiepartijen verlieten daarop uit protest de gemeenteraadszitting. Kort daarna publiceerden zij het rapport van Audit Vlaanderen op hun respectieve websites, waarbij ze benadrukten dat het om een openbaar document gaat. “Dit is onze plicht tegenover de burgers van Nieuwpoort”, verklaarden ze in een gezamenlijke mededeling.

Reactie van CD&V Nieuwpoort

De CD&V-meerderheid reageerde fel op de actie van de oppositie. “Beide oppositiepartijen willen geen kennis nemen van de nuances in de brief van Audit Vlaanderen”, aldus burgemeester Kris Vandecasteele. “Er komt geen volledige audit na het vooronderzoek, maar er zijn wel technische aanbevelingen om onze procedures te verbeteren. Deze aanbevelingen nemen we ernstig. We richten een juridische dienst op, bieden extra opleidingen aan voor medewerkers en passen onze visumprocedure aan.”

De burgemeester benadrukte verder dat de stad altijd samenwerkt met gespecialiseerde advocaten en hij deed een oproep tot “meer nuchterheid” in de discussie.