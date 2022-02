Oppositiepartij CD&V vangt driemaal bot: Gemeenteraad kibbelt over huizen, gratis bekers en boete voor de KAJ

Oppositiepartij CD&V heeft op de gemeenteraad driemaal bot gevangen. Haar protest tegen de verkoop van twee oude huizen, haar vraag om meer herbruikbare bekers aan te kopen en haar protest tegen een boete voor de KAJ werden door de meerderheid weggewuifd.

De huizen die CD&V niet zomaar verkocht wou zien, zijn woningen in de Houtstraat en de Grammenestraat die eigendom van het OCMW zijn; over de verkoop ervan was al op de gemeenteraad van maart 2018 beslist.

“Het zijn twee totaal verouderde huisjes van bijna honderd jaar oud”, zei schepen voor Ruimtelijke Ordening Tony Boeckaert (Open Zulte). “Een renovatie zou te veel geld kosten. Daarom verkopen we ze. De opbrengst zullen we exclusief gebruiken om ander Zults patrimonium op te waarderen. Ze worden openbaar verkocht, beginnend aan 268.000 euro voor de Houtstraat en 190.000 voor de Grammenestraat. Omdat die laatste bouwkundig erfgoed is, zijn er aan de verkoop voorwaarden verbonden. Zo moeten de stallen en de eik bewaard blijven en mag de hoeve slechts beperkt gerenoveerd worden.”

CD&V-raadslid Henk Heyerick vroeg expliciet om de verkoop niet te laten doorgaan: “Laten we de burgers vragen welke mooie dingen zij graag op die plaatsen willen zien. De Grammenestraat is een van de mooiste plekjes van Machelen en biedt zoveel mogelijkheden op vlak van natuur, toerisme en educatie.”

De gemeenteraad hield een extra stemming over deze vraag, maar die werd afgewezen door de meerderheid, die daaropvolgend de verkoop goedkeurde.

Bij de extra agendapunten stelde CD&V-fractievoorzitter Sally Cosijns de vraag om met de gemeente meer herbruikbare bekers te kopen, aangezien die praktisch verplicht zijn op alle evenementen.

Schepen voor Jeugd Michaël Vandemeulebroecke wees die vraag af: “We hebben in de fuifkoffer van de gemeente 1.200 bekers die verenigingen gratis kunnen lenen; ze moeten die wel gewassen terugbrengen. Het is volgens ons beter om te werken met een raamcontract bij een externe firma, waar verenigingen, gesubsidieerd door de gemeente, goedkoop bekers kunnen huren die ze niet zelf moeten afwassen. Zoiets zelf doen na een grote fuif is niet haalbaar. Bovendien hebben de jeugdhuizen Knipperlicht en ‘t Sloef respectievelijk 1.000 en 1.800 bekers gratis gekregen.”

Zwaar overdreven

De jeugd bleef de gemoederen beroeren op de gemeenteraad. In oktober kreeg KAJ Machelen een boete van ruim 1.300 euro nadat ze na haar fuif het gehuurde materiaal niet correct had teruggebracht: acht nadarhekken van Waregem waren beschadigd, die van Zulte waren niet op de kar gezet, de podiumelementen waren vuil…

Een monsterboete, vond Cosijns: “Ik wil de fouten van de vereniging niet goedpraten, maar zeker de aangerekende werkuren zijn zwaar overdreven. Dit is een grote hap uit de winst. Hadden ze de kans gekregen om hun fout recht te zetten, dan hadden ze dat gedaan.”

Schepen Vandemeulebroecke hield echter voet bij stuk: “De richtlijnen waren duidelijk.” (JF)