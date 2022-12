Oppositie “zeer ontevreden” over stijgende retributies in Langemark-Poelkapelle: “Veelvoud van inflatie”

Lieven Vanbelleghem (CD&V) ging op de gemeenteraad van maandag niet akkoord met de stijging van de retributies voor gemeentelijke diensten als de BKO en de klusjesdienst, terwijl het bestuur blijft vasthouden aan de daling van de gemeentebelasting. “Op deze wijze worden de bewoners bedot door dubbel en dik te betalen voor aangeboden diensten”, aldus Vanbelleghem.

Op de gemeenteraad van maandag werd duidelijk dat het gemeentebestuur stevig moet besparen in de aanpassing van het meerjarenplan. Naast de besparing in de zorgcampus vond CD&V het opvallend dat de retributies stevig stijgen. “We zijn niet naïef en weten dat alles duurder wordt, maar we zijn ook niet naïef om te zien dat er een aantal zaken zijn die ons verontrusten”, zei Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Bij dezelfde raad vorig jaar en vervolgens in april dit jaar werd de beslissing genomen om de algemene gemeentebelasting te laten zakken. Toen al was het duidelijk dat de economische tijden er niet rooskleurig uitzagen, maar jullie wilden daar toch een statement in maken door deze verlaging door te voeren.”

Bedot

“Het stemt ons dan ook zeer ontevreden in de aanpassing van het meerjarenplan prijsstijgingen terug te vinden in alle retributiereglementen die de index in veelvoud te boven gaan”, vervolgde Vanbelleghem. “Op deze wijze worden de bewoners bedot door het dubbel en dik terug te betalen door aangeboden diensten. In cijfers is de algemene gemeentebelasting gedaald met 135.000 euro. Daartegenover stijgen in de komende jaren de inkomsten uit diensten telkens met nagenoeg 300.000 euro, wat de gemeentebelasting mooi terugbetaalt via andere kanalen. Enkele voorbeelden: de klusjesdienst wordt 41% duurder, schoolmaaltijden gemeenteschool 25% duurder, begraafconcessies stijgen met 33%… Het enige positieve is dat we mogen vaststellen is dat jullie frank gevallen is dat budgetten voor feestjes niet het moment zijn in tijden van beknibbelen.”

Indexering

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) weerlegde dat het om een veelvoud van de index gaat. “Met uitzondering van de buitenschoolse kinderopvang waarbij we iets boven de index gaan, maar voor alle andere zitten we min of meer binnen de index. Je hebt zelf het voorbeeld aangehaald van de klusjesdienst. De prijs waarvoor wij dat nu aanbieden is 25 euro. Dat is een prijs die vastgesteld is in maart 2008. Als je nu actualiseert, dan moet je daar 43% bij doen. Dan zou dat 35,82 euro moeten zijn, het is 32 euro geworden. Ik daag u uit om één werkman te vinden die op vandaag komt voor 32 euro.”

Grafconcessies

Ook voor de grafconcessies is de prijsstijging iets hoger dan de inflatie. “De laatste prijsvaststelling was oktober 2014 en dan was dat 450 euro”, legde Cool uit. “We hebben ondertussen een inflatie van meer dan 30 %. Dan komen we bij een actualisatie op ongeveer 586 euro. We hebben dat afgerond naar 600 euro. Is dat een veelvoud van de inflatie? Als we dat niet doen, dan moeten we ofwel dienstverlening afbouwen – en ik denk dat niemand dat wil – ofwel de belastingen verhogen. Wij willen dat niet.” (TOGH)