Oppositie wil livestream van gemeenteraad

Tijdens de afgelopen gemeenteraad ging de oppositie in discussie met het schepencollege over het al dan niet invoeren van een livestream.

Drempel verlagen

“De Stadsmonitor van de Vlaamse overheid leert ons dat het vertrouwen in het lokaal bestuur van Waregem de voorbije jaren ferm gedaald is”, zegt Groen-voorzitter Simon Wemel. “In de zoektocht naar verklaringen komen wij als fractie al snel uit op een gebrek aan transparantie. Daarom, voor de zoveelste keer, vragen we om de gemeenteraad online te streamen. Zo verlaag je de drempel en kunnen meer mensen onze werkzaamheden volgen. In omliggende steden en gemeenten is dat al het geval.” Schepen van Communicatie Pietro Iacopucci (CD&V) vindt een livestream geen prioriteit. “We betreuren dat het vertrouwen in de politiek daalt, maar betwijfelen of een livestream dat zal verhelpen. Het Vlaamse en federale niveau komt dagelijks in beeld, en die scoren nog lager wat het vertrouwen betreft. Inwoners kunnen de gemeenteraad fysiek bijwonen en via de website het audiobestand beluisteren.” “Niemand heeft zin om twee uur naar dat bestand te luisteren”, reageert Wemel (Groen).

Herbekijken

Ook onafhankelijk raadslid Maxim Laporte betreurt het antwoord van de schepen. “Hier fysiek geraken lukt lang niet voor iedereen. Een livestream kan je op andere momenten herbekijken en gemakkelijk vooruitspoelen. Open VLD blijft dus ook vragende partij.” “Het is duidelijk dat de hele oppositie zich achter dit voorstel schaart”, voegt Michiel Vandewalle (N-VA+) toe. “Jammer dat CD&V het been stijf houdt, ik weet niet waar u bang voor bent.” “Waarom zouden we bang zijn?”, lacht schepen Iacopucci. “Uitgesteld kijken of luisteren kan nu ook al met de geluidsopname. Iedereen zet tegenwoordig snel een podcast in de auto op of luistert ernaar tijdens het sporten.” (LV)