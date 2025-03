Oppositie wil aanpassing van zone 30 in centrum van Tielt: “Nutteloos, irriterend en frustrerend”

Oppositiepartij Team Burgemeester wil dat de meerderheid de zone 30 tussen de Kasteelstraat en de Felix d’Hoopstraat in Tielt (fors) inkort. Volgens Dirk Verwilst (Team Burgemeester) is de afstand over het totale traject veel te lang, waardoor de zone dertig haar effect verliest. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V-Lijst Burger) hield de boot af.

De uitgebreide zone dertig in het centrum van Tielt ging in voege op 15 september 2023 en vormde – net als de inmiddels teruggeschroefde knip aan den Bek – een van dé pijlers van het nieuwe verkeersleefbaarheidsplan van de stad. “Na een zeer uitgebreide proefperiode (Verwilst merkte en passant op dat het mobiliteitsplan nog steeds niet definitief goedgekeurd werd, red.) moeten we vaststellen dat een aantal van de opgelegde regimes hun doel niet bereiken.”

Het raadslid deed er nog een schepje bij. “Passanten en inwoners ervaren de zone dertig tussen de Kasteelstraat 88 en de Felix d’Hoopstraat 153 als nutteloos, irriterend en frustrerend. Dit wordt ervaren als pestgedrag. De afstand over het totale traject is veel te lang en verliest het effect. Bovendien is het vrachtverkeer sinds kort verboden langs dit traject, waardoor de veiligheid voor fietsers aan de Vierhoek verhoogd is. Net voor en na het begin en einde van de schooldag is een digitaal snelheidsbord van 30km/u zeker te verantwoorden, maar de overige uren kan ons inziens perfect 50 km/u toegepast worden.”

“Zware woorden”

“Met zware woorden als ‘frustratie’ of ‘pestgedrag’ kan je het verkeersleefbaarheidsplan niet evalueren”, counterde mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “Ik vraag me ook af uit wiens mond u dat hoorde. Waartegen we dit wel evalueren zijn de doelstellingen van het plan. Daarbij stonden en staan de veiligheid van de zwakke weggebruikers en het weren van het doorgaand verkeer op de eerste plaats. Dat blijft onveranderd. Wat betreft de definitieve goedkeuring van het plan, het klopt dat we tot op heden met voorlopige politiereglementen werken. Met het college werd overeengekomen dat we de maatregelen nog eens zullen aftoetsen aan de doelstellingen, waarna we dit voor de gemeenteraad zullen brengen.”

Verwilst reageerde dat hij niet het volledige plan op de korrel nam. “Ik heb het niet over de volledige stad Tielt, maar louter over dit traject. Dit is en blijft een doorgangsweg. En tenzij we een zuidwestelijke ring krijgen, zal het dat ook blijven. Hoe raak je anders van Meulebeke naar Deinze? Met de helikopter?” (SV)