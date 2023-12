Oppositie verlaat gemeenteraad omdat meerderheid niet in aantal is, maar Team 2030 keert toch terug: “Het ging vanavond een brug te ver”

Wat een klucht dinsdagavond op de gemeenteraad in Wervik. Omdat de meerderheid van Vooruit en CD&V niet voldoende in aantal was om geldig te kunnen stemmen, stapten de oppositiepartijen Team 2030 en N-VA op, maar keerde Team 2030 na een twintigtal minuten toch terug…

Eerst even duiden: de gemeenteraad in de Tabaksstad telt 25 leden. Om een meerderheid te hebben moeten er dus 13 raadsleden aanwezig zijn. In het begin gaf gemeenteraadsvoorzitter Els Scheirlynck (CD&V) aan dat er een aantal leden later zouden zijn.

Het begon met de eedaflegging van nieuw gemeenteraadslid Hannes Decorte (Vooruit). Hij neemt de plaats in van zijn plusvader Johan Deneut die ontslag nam. Bij de meerderheid waren schepen Yves Obin (CD&V) en raadslid Jens Ugille (Vooruit) er nog niet. Raadslid Cindy Vienne (Vooruit) was verontschuldigd.

“We stellen vast de meerderheid voor de vierde keer niet voldoende in aantal is en daarom gaan we de gemeenteraad verlaten”, aldus Bert Verhaeghe (Team 2030). Op dat moment was Jens Ugille aan het binnenkomen. Hij zei moeilijk parking te hebben gevonden… De meerderheid was met 13 leden nu in aantal om geldig te kunnen stemmen.

“Ik vind het kleingeestig van de oppositie”, reageerde eerste schepen Bercy Slegers (CD&V) op de lege oppositiebanken “We gaan wel onze verantwoordelijkheid nemen.” Ook burgemeester Youro Casier (Vooruit) sprak in die zin. “We werken verder en betreuren deze daad van de oppositie”, klinkt het.

Terugkeer

Ondertussen ging de gemeenteraad verder en kwam schepen Obin er bij. Om precies 19.52 uur kwamen vijf raadsleden van Team 2030 terug in de raadzaal. De bespreking over de aanvaarding van de schenking van de volledige collectie van de vzw Vrienden van het Tabaksmuseum aan de stad was toen aan de gang.

De vijf van Team 2030 hadden ondertussen hun plaats weer ingenomen. Niet toevallig want ze hadden twee mondelinge vragen ingediend. “Dat begint hier op een Muppetshow te lijken”, liet schepen Slegers horen. “Jullie gaan weg en komen dan langs een achterdeur terug. De collega’s van N-VA zijn consequent en keren niet terug.”

De burgemeester uitte zijn verwondering in voetbaltermen. “Als een ploeg het veld verlaat, dan past men forfaitcijfers toe”, liet hij horen. Opmerkelijk was alvast dat Bert Verhaeghe bij het begin van de OCMW-raad aangaf dat het opstappen misschien niet de meest elegante manier was. “We waren verkeerd op dat moment”, gaf hij toe.

Niet plaatsgevonden

Om 21 uur viel het doek over een toch wel bijzondere gemeenteraad. Ondertussen verklaart N-VA waarom ze wegbleven. “Omdat we consequent zijn”, zegt fractieleider Sanne Vantomme. “Al tot viermaal toe hadden we in het verleden de meerderheid op hun vingers getikt dat ze geen meerderheid hadden. Het besturen van een stad is geen lachertje.”

“Wettelijk heeft deze gemeenteraad niet plaatsgevonden, op het moment dat we opstapten had de meerderheid geen’ meerderheid meer. Ze waren amper met 12 van de 25 raadsleden. We beraden ons om klacht in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het ging vanavond een brug te ver.”